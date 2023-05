Jest komunikat policji ws. śmierci Tekielego. Sprawę wyjaśni specjalne śledztwo

Śmierć Kacpra Tekielego wstrząsnęła opinią publiczną. Szwajcarska policja wydała oficjalny komunikat w sprawie wypadku w Stechelbergu. Wszystkie okoliczności tragedii z udziałem męża Justyny Kowalczyk wyjaśni specjalne śledztwo.

Śmierć Kacpra Tekielego. Trwa śledztwo ws. wypadku męża Justyny Kowalczyk. Fot. Albin Marciniak / East News

Śmierć Kacpra Tekielego. Trwa śledztwo policji ws. wypadku męża Justyny Kowalczyk

Szwajcarska policja wydała oficjalny komunikat o śmierci Kacpra Tekielego. Służby poinformowały, że w środę 17 maja o 16:30 wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu narciarza w Stechelbergu.

"Według aktualnych informacji mężczyzna był sam na wycieczce narciarskiej w regionie Jungfrau. Miał wypadek w rejonie Rottalsattel z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn" – czytamy w oświadczeniu.

Działania poszukiwawcze ruszyły jeszcze tego samego dnia. Ratownicy przy użyciu śmigłowca przeczesywali teren do późnych godzin wieczornych. W środę akcja niestety zakończyła się fiaskiem.

Lokalizowanie Tekielego wznowiono w czwartek nad ranem. "Mężczyznę zlokalizowano w obszarze Rottal Couloir. Na miejscu stwierdzono zgon obywatela Polski" – przekazali funkcjonariusze policji.

O sprawie została zawiadomiona Prokuratura Okręgowa w Oberlandzie. Podjęto decyzję o wszczęciu śledztwa, które ma na celu wyjaśnienie dokładnych przebieg wypadku oraz wszystkich okoliczności zdarzenia.

Mąż Justyny Kowalczyk zginął w wypadku. Ruszył w góry samotnie

Jak pisaliśmy w naTemat, informacje o śmierci męża Justyny Kowalczyk przekazał dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego, Jerzy Natkański. – Zginął w lawinie, w czwartek odnaleziono jego ciało – powiedział Eurosportowi.

Wczesnym popołudniem utytułowana biegaczka narciarska podzieliła się w mediach społecznościowym wzruszającym wspomnieniem o mężu. "Był najcudowniejszy" – napisała na oficjalnym profilu dwukrotna złota medalistka olimpijska. Po czym dodała po angielsku "He was the most beautiful Person in the world" ("Był najpiękniejszą Osobą na świecie").

Kondolencje dla Justyny Kowalczyk zaczęły spływać ze świata sportu, show-biznesu i polityki. "Droga Justyno, jesteśmy całym sercem z Panią" – napisał Donald Tusk. "Głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się w modlitwie" – dodała europosłanka PiS Anna Zalewska.

"Był wyjątkowy, kochał góry całym sercem. Wczoraj Natura zatrzymała go w nich na zawsze" – wspomniała Martyna Wojciechowska. "Łączę się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Pani Justynie Kowalczyk-Tekieli przesyłam wyrazy głębokiego współczucia" – przekazał Mateusz Morawiecki.