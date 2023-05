Iwona Pavlović komentuje zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Czy zobaczymy ją w kolejnej edycji?

Nikt nie przypuszczał, że zmiany w "Tańcu z Gwiazdami" przyniosą aż tyle emocji. Niedawno media obiegła informacja, że format wróci na antenę dopiero wiosną 2024 roku. Teraz Iwona Pavlović skomentowała, czy zobaczymy ją w nowej odsłonie show telewizji Polsat.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Czy zobaczymy Pavlović? Fot. instagram.com / @iwonapavlović

Edward Miszczak po 25 latach w TVN podjął decyzję, która dla niektórych była szokująca. Zdecydował się przejść do konkurencji, zastępując Ninę Terentiew. Choć o tej zmianie mówiło się już od kilku miesięcy, to formalnie nowy dyrektor programowy Polsatu rozpoczął pracę w połowie stycznia tego roku.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Czy zobaczymy Pavlović?

Nowy dyrektor programowy zaczął swoje rządy od "sprzątania". Kolejnym punktem programu ma być "Taniec z Gwiazdami", który po tylu edycjach wymaga odświeżenia. Wszystkich fanów formatu zaskoczyła informacja, która obiegła niedawno media. Tanecznego show zabraknie tym razem w jesiennej ramówce.

– Program został przeniesiony na wiosnę 2024 r. Nie jesteśmy jeszcze gotowi z tym projektem – ujawnił w rozmowie z Plejadą następca Niny Terentiew. Dyrektor programowy stacji w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznał, że "potrzebują na wszystko czasu".

Zmieniamy studio i scenografię. To było dawniej realizowane w ATM Studio w maleńkich warunkach. Teraz mamy ogromne studia, będziemy wszystko zmieniać. Potrzebujemy na to czasu. Edward Miszczak

W sieci nie brakuje pogłosek na temat zmian personalnych w składzie jury. Wielokrotnie spekulowano o tym, że z programem ma się pożegnać między innymi Iwona Pavlović, która jest ikoną formatu bowiem oceniała występy gwiazd od pierwszej edycji. W najnowszej rozmowie z Plejadą "Czarna Mamba" odniosła się do tych doniesień.

Umowa z Polsatem zobowiązuje mnie do zachowania pewnej dyskrecji. Moja obecność czy nie na wiosnę, niech będzie niespodzianką dla widza. Iwona Pavlović

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, kto jest prawdziwą królową "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović jako jurorka nie opuściła żadnej edycji zarówno wtedy, gdy program był emitowany przez stację TVN, jak i teraz kiedy można oglądać go na Polsacie.

Zmiany w następstwie "efektu Miszczaka"

Przypomnijmy, że po przyjściu Miszczaka do Polsatu już w wielu programach zaszły spore zmiany. Na pierwszy ogień poszła "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", skąd zwolniono znanych i lubianych jurorów: Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. Potem za Skrzynecką odszedł Piotr Gąsowski.

Kolejnym krokiem było zdjęcie z głównego kanału programu randkowego "Love Island. Wyspa Miłości". Format trafił na TV4 i cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. Na tym się jednak nie skończyło.

Na przestrzeni ostatnich tygodni następca Terentiew zaskoczył fanów produkcji "Nasz nowy domu". Podziękowano wówczas długoletniej prowadzącej. "Po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem" – brzmiało oficjalne oświadczenie telewizji Polsat, nadesłane do naszej redakcji. Choć jak przyznała główna zainteresowana to nie była jej decyzja, Miszczak skierował pod jej adresem słowa uznania i wdzięczności.

Niedawno swoje nowe reality show tajemniczo zapowiedziała Doda, która przyznała, że "to program, o jakim od zawsze marzyła". Jak się okazało, teraz przyszedł czas na "Taniec z Gwiazdami". Czy zmiany Edwarda Miszczaka wprawią widzów w osłupienie? O tym przekonamy się bliżej wiosennej ramówki.