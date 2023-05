Kolejne zwolnienia w Polsacie? Decyzją Miszczaka z anteny znika i ten program

Tsunami zmian w telewizji Polsat nie odstępuje nawet na moment. Edward Miszczak skrupulatnie realizuje swoje plany. Teraz jego decyzją z anteny schodzi kolejny program. Kto tym razem pożegnał się z pracą?

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Edward Miszczak po 25 latach w TVN podjął decyzję, która dla niektórych była szokująca. Zdecydował się przejść do konkurencji, zastępując Ninę Terentiew. Choć o tej zmianie mówiło się już od kilku miesięcy, to formalnie nowy dyrektor programowy Polsatu rozpoczął pracę w połowie stycznia tego roku.

Miszczak ściąga z anteny Polsatu "Hell's Kitchen". Gessler zwolniony?

Jeżeli ktoś myślał, że Edward Miszczak po objęciu stanowiska dyrektora programowego telewizji Polsat nie przyniesie za sobą wiatru zmian, to był w bardzo dużym błędzie. Jak się okazało, jego decyzją z anteny stacji znika kolejny format. Widzowie w nowej ramówce nie zobaczą już programu "Hell's Kitchen. Piekielna Kuchnia". Czy to oznacza, że Mateusz Gessler stracił pracę?

Jak donosi portal plejada.pl, jesienią restaurator ma otrzymać nowy program. Jednak tym razem na antenie TV4. W nowej ramówce stacji ma pojawić się show "Para do gara". W każdym odcinku w zmaganiach zmierzą się trzy pary – przyjaciele, rodzeństwa, małżeństwa, które będą walczyć o nagrody pieniężne.

Prowadzący za każdym razem zaprezentuje jeden przepis na danie, który uczestniczki będą musiały zapamiętać i przekazać go swoim partnerom. Na wykonanie zadania bohaterzy będą mieli 60 minut.

Zmiany po przyjściu Miszczaka do Polsatu

Pierwsze decyzje nowego dyrektora wzbudziły niemałe emocje. Spektakularne zmiany nastąpiły w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", skąd zwolniono znanych i lubianych jurorów: Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego. Potem za Skrzynecką odszedł Piotr Gąsowski.

Kolejnym krokiem było zdjęcie z głównego kanału programu randkowego "Love Island. Wyspa Miłości". Format trafił na TV4 i cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. Na przestrzeni ostatnich tygodni fani produkcji "Nasz nowy dom" także mogli doznać szoku. Podziękowano długoletniej prowadzącej.

"Po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem" – brzmiało oficjalne oświadczenie telewizji Polsat, nadesłane do naszej redakcji. Ostatnio Miszczak zdradził, z jakich powodów podjął taką decyzję.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. (…) Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością – stwierdził dyrektor programowy Polsatu w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Niedawno wyszło na jaw, że następca Niny Terentiew ściągnął z ramówki "Taniec z Gwiazdami". Program został przeniesiony na wiosnę 2024 roku. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Miszczak przyznał:

"Zmieniamy studio i scenografię. To było dawniej realizowane w ATM Studio w maleńkich warunkach. Teraz mamy ogromne studia, będziemy wszystko zmieniać. Potrzebujemy na to czasu". Z kolei swoje nowe reality show tajemniczo zapowiedziała Doda, która przyznała, że "to program, o jakim od zawsze marzyła".