W strzymano zdjęcia do "The Island", nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, reżysera "Idy" i "Zimnej wojny". Gwiazdy thrillera Joaquin Phoenix i Rooney Mara, wyjechały już z Hiszpanii do domu. Wszystko z powodu protestów w Hollywood. Co dalej z "The Island"?





Przerwano zdjęcia do filmu Pawlikowskiego z Marą i Phoenixem. Powód jest poważny

Ola Gersz

Wstrzymano zdjęcia do "The Island", nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, reżysera "Idy" i "Zimnej wojny". Gwiazdy thrillera Joaquin Phoenix i Rooney Mara, wyjechały już z Hiszpanii do domu. Wszystko z powodu protestów w Hollywood. Co dalej z "The Island"?