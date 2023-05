Doda skomentowała "śledztwo" Stanowskiego ws. Janoszek. "Bardzo ekscytujące"

Ostatnio Krzysztof Stanowski prześwietlił profil Natalii Janoszek na Instagramie oraz jej osiągnięcia w branży Bollywood, którymi się chwaliła w różnych wywiadach, a nawet w książce. Okazało się, że te wszystkie informacje mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Doda została zapytana o to, co sądzi o sprawie celebrytki. Pochwaliła działania gospodarza "Dziennikarskiego Zera".

W polskim show-biznesie wybuchła nowa drama. Mianowicie - Krzysztof Stanowski zarzucił Natalii Janoszek, że cała jej kariera została przez nią wymyślona. Dziennikarz nie szczypał się w język i użył naprawdę mocnych słów. – Nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić – zaczął prowadzący "Dziennikarskiego Zera". – Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła" – porównał dosadnie.

To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. (...) Nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej. Mało tego, ja uważam, że tak dobrze wypadasz w polskich mediach, że wszyscy machną ręką na to, że wszystko sobie zmyśliłaś. Krzysztof Stanowski YouTube

Janoszek po mocnym materiale Stanowskiego do tej pory nie zabrała głosu. Nasza redakcja prosiła ją i jej management o komentarz, ale nie otrzymaliśmy go. Tymczasem dziennikarz Plotka złapał Dodę podczas Polsat SuperHit Festiwal. Artystka w tym roku pojawiła się tam nie tylko jako występująca piosenkarka, ale także jako współprowadząca sopocką imprezę.

Artystka, która w rodzimym show-biznesie jest od dwóch dekad, pytana o Janoszek zaznaczyła, że osobiście jej nie zna. Stwierdziła jednak z sarkazmem, że docenia oczywiście jej karierę w Bollywood, bo to "ciężka robota". "Rewelacja!" – rzuciła Doda.

Potem pochwaliła Stanowskiego za jego czujność i pracę, którą wykonał, by "zdemaskować" Janoszek.

"Mamy takich postaci w show-biznesie dużo więcej. Może to zapoczątkuje taki cykl w Kanale Sportowym w "Dziennikarskim zero", bo jest to bardzo ekscytujące. Ale nie mnie o tym mówić, bo uważam, że to ciężka robota PR-owa i marketingowa być takim Nikodemem Dyzmą show-biznesu" – skwitowała wymownie Rabczewska.

Koniec Janoszek w Polsacie? "Nie zanosi się, by miała być w stacji promowana dalej"

W ostatnich miesiącach Janoszek błyszczała na antenie telewizji Polsat, w formatach takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jak się okazało w kuluarach jednego z programów już od jakiegoś czasu rozmawiano o karierze Natalii Janoszek. W rozmowie z portalem pudelek.pl osoba z produkcji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdradziła, że niejednokrotnie zastanawiano się, na ile jej bollywoodzka kariera jest prawdą.

"Pomiędzy pracownikami 'Twoja twarz brzmi znajomo' odbywały się rozmowy na planie, czy te dwa miliony followersów Natalii na Instagramie to nie "fake". Na korytarzach szeptano oczywiście i zastanawiano się, czy kariera Natalii jest tak imponująca, jak ją opisywała. Pojawiały się osoby związane z produkcją, bardzo znane zresztą, które mówiły na głos, że "Janoszek zmyśliła sobie karierę" – czytaliśmy.

Źródło portalu pudelek.pl dodało po chwili, że celebrytka miała prosić produkcję o zablokowanie komentarzy pod postami na profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na Instagramie. Jednak jak widać, osoby pracujące przy formacie nie ustosunkowały się do prośby Janoszek, a komentarze nadal są widoczne dla wszystkich użytkowników.

"W dniu, kiedy Stanowski opublikował 'Dziennikarskie Zero', Natalia była oczywiście w szoku. Oprócz blokady komentarzy u siebie na profilu prosiła również o blokadę na Instagramie 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Do tej pory zastanawia się z managerem, co zrobić, jak wyjść z tej sytuacji z twarzą, o ile jest to w ogóle możliwe" – cytuje swojego informatora Pudelek.

Jak czytamy na łamach Pudelka, na ten moment telewizja Polsat nie zamierza angażować Natalii Janoszek do kolejnych projektów. "Natalia wystąpiła już w obu flagowych formatach i nie zanosi się, by miała być w stacji promowana dalej" – podsumowało źródło portalu pudelek.pl.