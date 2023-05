Osoba z produkcji "TTBZ" wymownie o karierze Janoszek. Nie wystąpi już w Polsacie?

Osoba z produkcji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wymownie skomentowała zamieszanie z Natalią Janoszek w roli głównej. W rozmowie z Pudelkiem zdradził, że w kulisach rozmawiano o jej karierze, która "nie jest tak imponująca, jak ją opisywała".

Osoba z produkcji "TTBZ" telewizji Polsat dobitnie oceniła karierę Janoszek Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Niedawno polskie media zalała fala informacji na temat śledztwa dziennikarskiego Krzysztofa Stanowskiego. Tym razem dziennikarz zaskoczył swoich fanów, poświęcając najnowszy odcinek "Dziennikarskiego zera" na Kanale Sportowym celebrytce, która od około dwóch lat przedstawiana jest w Polsce jako artystka z zawrotną karierą w Bollywood. Mowa o Natalii Janoszek.

Jak pisaliśmy w naTemat, dziennikarz wziął pod lupę domniemaną bollywoodzką aktorkę, twierdząc, że Janoszek bezpodstawnie wykreowała się na gwiazdę. Nie jest tajemnicą, że z pewnością wykreowany sukces pomógł jej wystąpić w programach na antenie telewizji Polsat, takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jak się okazało w kuluarach jednego z programów już od jakiegoś czasu rozmawiano o karierze Natalii Janoszek. W rozmowie z portalem pudelek.pl osoba z produkcji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdradziła, że niejednokrotnie zastanawiano się, na ile jej bollywoodzka kariera jest prawdą.

Pomiędzy pracownikami "Twoja twarz brzmi znajomo" odbywały się rozmowy na planie, czy te dwa miliony followersów Natalii na Instagramie to nie "fake". Na korytarzach szeptano oczywiście i zastanawiano się, czy kariera Natalii jest tak imponująca, jak ją opisywała. Pojawiały się osoby związane z produkcją, bardzo znane zresztą, które mówiły na głos, że "Janoszek zmyśliła sobie karierę" . Informator Pudelka

Źródło portalu pudelek.pl dodało po chwili, że celebrytka miała prosić produkcję o zablokowanie komentarzy pod postami na profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na Instagramie. Jednak jak widać, osoby pracujące przy formacie nie ustosunkowały się do prośby Janoszek, a komentarze nadal są widoczne dla wszystkich użytkowników.

"W dniu, kiedy Stanowski opublikował 'Dziennikarskie Zero', Natalia była oczywiście w szoku. Oprócz blokady komentarzy u siebie na profilu prosiła również o blokadę na Instagramie 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Do tej pory zastanawia się z managerem, co zrobić, jak wyjść z tej sytuacji z twarzą, o ile jest to w ogóle możliwe" – cytuje swojego informatora Pudelek.

Jak czytamy na łamach Pudelka, na ten moment telewizja Polsat nie zamierza angażować Natalii Janoszek do kolejnych projektów. "Natalia wystąpiła już w obu flagowych formatach i nie zanosi się, by miała być w stacji promowana dalej" – podsumowało źródło portalu pudelek.pl.

Podjęliśmy próbę skontaktowania się zarówno z samą zainteresowaną, jak i jej managementem. Niestety nie uzyskaliśmy komentarza w tej sprawie. Z kolei redakcji Pudelka Janoszek oznajmiła, że zabierze głos w sprawie, jednak do tej pory nie wydała oficjalnego oświadczenia, a także nie udzieliła komentarza.