Ogłoszono zmiany na granicy z Niemcami. Jest wspólne oświadczenie Warszawy i Berlina

Niemcy nie przychylą się do apeli Saksonii i Brandenburgii o kontrole na granicy z Polską. Władze w Berlinie i Warszawie odbyły jednak spotkanie, a we wspólnym oświadczeniu poinformowały o wzmożeniu patroli oraz kontroli pociągów.

Będą zmiany na granicy z Niemcami. Wzmożone patrole i kontrole pociągów. Fot. Robert Stachnik / Reporter / East News

Będą zmiany na granicy z Niemcami . Wzmożone patrole i kontrole pociągów

W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku doszło do spotkania wiceszefa MSWiA Bartosza Grodeckiego oraz niemieckiej szefowej MSW Nancy Faeser.

Rozmowy dotyczyły aktualnych zagrożeń migracyjnych oraz dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Wypracowywano rozwiązania dotyczące "zwalczania presji migracyjnej zarówno na granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej UE".

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach władze Saksonii i Brandenburgii zaapelowały do Faeser o przywrócenie kontroli na granicy z Polską. Powodem był wzrost nielegalnych wjazdów do Niemiec.

Michael Stübgen i Armin Schuster (obaj z CDU) napisali do federalnej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) w tej sprawie. Odnieśli się do już istniejących kontroli granicznych w Bawarii, które są skuteczne i prawidłowe.

"Na tle porównywalnej sytuacji migracyjnej na granicach Brandenburgii do Polski i Saksonii do Polski i Czech zwróciliśmy się do Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o tymczasowe przywrócenie stacjonarnych kontroli na granicach wewnętrznych" – poinformowało saksońskie MSW.

Niemcy odrzucają kontrole na granicy z Polską

Rząd federalny jednak taką możliwość odrzucił. Berlin podkreślił, że działanie to podejmie tylko i wyłącznie w ostateczności. Po spotkaniu ze stroną polską władze nad Odrą i nad Wisłą wydały wspólne oświadczeniu, w którym zapowiedzieli wzmocnienie działań przy wspólnej granicy.

Należy spodziewać się wzmocnienia wspólnych patroli oraz częstszych kontroli pociągów. Zintensyfikowana zostanie również wymiana informacji między krajami w sprawie procedur śledczych. Wspólne biura zostaną wzmocnione kadrowo.

"Biorąc pod uwagę silne i skuteczne środki oraz wysoki poziom współpracy i zaufania między naszymi służbami granicznymi, nie ma obecnie uzasadnienia dla przywrócenia kontroli granicznych na wspólnej polsko-niemieckiej granicy" – czytamy we wspólnym oświadczeniu.