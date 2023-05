Wiemy, kto zastąpi Krisa Adamskiego w "TTBZ". Był związany z "Tańcem z Gwiazdami"

Kris Adamski zwolniony z "TTBZ". Zastąpi go choreograf "Tańca z Gwiazdami" Fot. TRICOLORS/East News

Kris Adamski od samego początku wspierał uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na antenie telewizji Polsat. Od pierwszej edycji show pomagał im w jak najlepszy sposób odzwierciedlić oryginalne wykonania największych polskich i światowych gwiazd. Nie jest tajemnicą, że stacja przechodzi istną rewolucję. Zatem nikogo nie zdziwił fakt, że z "Twoją Twarzą" pożegnał się także choreograf programu.

"Był choreografem uczestników kilku ostatnich edycji 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. To on odpowiadał za starannie opracowane ruchy gwiazd podczas wcielania się w wylosowaną postać (...) Jego kreatywne pomysły trenerskie przekładały się na barwne występy na scenie, doceniane przez widzów programu. Telewizja Polsat pragnie podziękować Krzysztofowi za ogromne zaangażowanie w realizację i wspólny sukces najlepszego muzycznego show 'Twoja twarz brzmi znajomo'" – czytamy w oświadczeniu Polsatu.

Teraz wyszło na jaw, kto zastąpi choreografa w programie. Jak się okazało, to osoba, która współpracowała ze stacją przy innym formacie. Jak donosi portal pomponik.pl, do obsady programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dołączy Maciej Zakliczyński. Tancerz wcześniej był odpowiedzialny za układy taneczne w "Tańcu z Gwiazdami".

Nowy choreograf wcześniej odpowiadał za układy taneczne w "Tańcu z gwiazdami". Na Instagramie pisze o sobie, że jest także pisarzem, scenarzystą, reżyserem i kulturoznawcą.

Przypomnijmy, że zwycięzcą ostatniej 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został Oskar Cyms. Na podium zaraz za nim uplasowała się Daria Marx. Z kolei brązowa maska przypadła Julii Kamińskiej.

Choreograf w rozmowie z "Faktem" ujawnił, w jakich okolicznościach został zwolniony z formatu. Ponoć nastąpiło to tuż po odsunięciu od "Naszego nowego domu" Katarzyny Dowbor.

Kasię Dowbor zwolniono o godzinie 10, mnie o 14. Ale to, że Edward Miszczak mnie wyrzuca, to jest teraz komplement, bo dołączyłem do grona Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski czy właśnie Kasia Dowbor (...) Nie czuję żadnej porażki, bo dwa tygodnie wcześniej na spotkaniu całej ekipy "Twoja twarz brzmi znajomo" Edward Miszczak ogłosił, że mamy rekord oglądalności, prawie 2 miliony widzów, gdy inne programy mają po 800 tysięcy. Mnie też osobiście dziękował, więc poniedziałkowe spotkanie było zaskoczeniem.

