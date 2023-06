D o wojny o widza pomiędzy filmami "Oppenheimer" i "Barbie" dołącza trzeci zawodnik: "Mission: Impossible Dead Reckoning – Part One". Tom Cruise, który gra w tym ostatnim i go produkuje, uważa, że jak na "zbawcę kina" został potraktowany niesprawiedliwie. Dlaczego?





Tom Cruise jest "wkurzony" na "Oppenheimera". Dzwoni po kinach, bo chce przesunąć premierę

Bartosz Godziński

