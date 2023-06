Trwa dyskusja nad usunięciem biogramu Janoszek z Wikipedii. Po materiale Stanowskiego zaszły zmiany

Po materiale Krzysztofa Stanowskiego, w którym dziennikarz zakwestionował wielką karierę Natalii Janoszek w Bollywood, wybuchła niemała afera. Celebrytka chce go za to pozwać, a w Wikipedii trwa zażarta dyskusja, czy jej profil ma zniknąć.

Natalia Janoszek zniknie z Wikipedii? fot Artur Zawadzki/REPORTER

Kilka tygodni temu Krzysztof Stanowski poświęcił odcinek "Dziennikarskiego zera" na Kanale Sportowym Natalii Janoszek, która od około dwóch lat przedstawiana jest w Polsce jako artystka robiąca zawrotną karierą w Bollywood. – Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła". (...) To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie i tak sukcesywnie, brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko, jak Natalia Janoszek – padło w materiale Stanowskiego.

W długim wideo przedstawił on swoje argumenty za tym, że Natalia Janoszek w Bollywood wcale nie jest gwiazdą. Zdaniem dziennikarza, celebrytka "zmyśliła karierę i trafiła w ten sposób na szczyt", a produkcje, w których się pojawiła, to "kino klasy Z".

Sama zainteresowana przez długi czas milczała w tej sprawie, aż 6 czerwca opublikowała oświadczenie. Poinformowała, że chce pozwać dziennikarza. Stwierdziła, że "naruszył jej dobra osobiste".

Natalia Janoszek na Wikipedii. "Trwa dyskusja"

Od Stanowskiego mogliśmy się też dowiedzieć, że strona o Natalii Janoszek na Wikipedii była mocno rozbudowana. Pisano tam o jej "głównych rolach" w różnych produkcjach, a także o "pojawieniu się na Festiwalu w Cannes". To wzbudziło obawy dziennikarza, że "autorami owych rewelacji mogli być współpracownicy Natalii lub ona sama". Kwestionowanych fragmentów było dużo więcej, ale... już ich tam nie ma. Stronę z Janoszek mocno skrócono. W momencie pisania tego artykułu jest tam tylko kilka wzmianek z jej życiorysu.

W dodatku na początku możemy przeczytać komunikat: "Trwa dyskusja nad usunięciem tego biogramu, kliknij i weź w niej udział". W owej dyskusji więcej głosów jest za tym, aby "profil" Janoszek zniknął z tego serwisu.

Zrobiono też specjalną rubrykę o tytule "Krytyka". "W maju 2023 roku dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski w opublikowanym filmie w Kanale Sportowym na platformie internetowej YouTube zaprezentował materiał na temat dotychczasowej kariery Natalii Janoszek, w którym m.in. udowodnił nieprawdziwość i zmyślenie jej wielkich sukcesów w Bollywood oraz niekompetencje reporterów kreujących ją na gwiazdę. Natalia Janoszek według dziennikarza miała dla swoich korzyści wyolbrzymiać swoje osiągnięcia, które rozpowszechniły największe media telewizyjne i internetowe" - czytamy. A jak na to całe zamieszanie zareagował Stanowski? Na Tik-Tokowym profilu pojawiło się nowe wideo z jego wypowiedzią:

– Nigdy, przenigdy nie doszło do tego, abym negatywnie ocenił dorobek zawodowy pani Natalii Janoszek. Jeśli ktoś tak zrozumiał, jeśli pani Natalia tak zrozumiała, to przepraszam. Ja jedynie twierdziłem, że pani Natalia Janoszek nie ma żadnego dorobku zawodowego, więc nie ma czego oceniać – powiedział.