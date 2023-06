"Avatar: Istota wody" od dziś w naszym domu. Oto gdzie obejrzymy hit Jamesa Camerona

Z kina prosto na ekran telewizora. Już od środy 7 czerwca długo wyczekiwana kontynuacja hitu w reżyserii Jamesa Camerona, czyli nagrodzony Oscarem za efekty specjalne "Avatar: Istota wody", obejrzymy na platformach VOD. Drugą część przygód Jake'a Sully'ego zobaczymy online nie w jednym, a w dwóch miejscach.

"Avatar: Istota wody" już dostępny na dwóch platformach streamingowych. Fot. kadr z filmu "Avatar: Istota wody"

Gdzie obejrzeć film "Avatar: Istota wody"? (VOD, ONLINE)

Na "Avatara: Istotę wody", czyli druga część losów mieszkańców księżyca Pandora, czekano latami. James Cameron w minionym roku wreszcie wypuścił do kin sequel pierwszego kultowego "Avatara" z 2009 roku, który momentalnie stał się hitem. Na portalu Rotten Tomatoes 76 proc. krytyków oceniło film pozytywnie.

"Zajęło to 13 lat, ale było warto. James Cameron i jego ekipa znowu to zrobili, a raczej przeszli samych siebie, bo 'Avatar: Istota wody' to zapierające dech w piersiach, spektakularne widowisko" – mogliśmy przeczytać w recenzji autorstwa Oli Gersz z Działu Kultura.

O czym opowiada "Avatar 2" z Samem Worthingtonem i Zoe Saldaną? Jake Sully, który dla swojej żony Neytiri zrezygnował z bycia człowiekiem, musi oddać tytuł przywódcy Toruk Makto, po tym jak jego leśny klan Omaticaya zostaje zaatakowany przez Ziemian. Bohater ucieka wraz z rodziną (w tym czwórką dzieci) i udaje się do osady wodnego klanu Metkayina. Oprócz Worthingtona ("Starcie tytanów") i Zoe Saldany ("Strażnicy Galaktyki") w "Avatarze 2" wystąpili m.in. Kate Winslet ("Titanic"), Cliff Curtis (serial "Fear the Walking Dead"), Sigourney Weaver ("Obcy - ósmy pasażer Nostromo"), Stephen Lang ("Nie oddychaj") i Jamie Flatters ("Akademia Dobra i Zła").

"Avatar 2" z premierą na dwóch platformach streamingowych

"Avatar: Istota wody" utrzymywał się w kinach przez 34 tygodnie (około 234 dni). Od kilku tygodni film można wypożyczać za opłatą w formie cyfrowej. Oficjalną premierę na Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD i DVD zapowiedziano na 20 czerwca 2023.

Jeśli chodzi o platformy streamingowe, "Avatar 2" jest dostępny od środy 7 czerwca bieżącego roku w ofercie platform Disney+ i HBO Max. Skąd taka współpraca? Zgodnie z ustaleniami portalu Variety Disney i WarnerMedia podpisały umową w 2021 roku, zgodnie z którą wybrane tytuły wytwórni Fox mogą pojawiać się w ofercie serwisu należącego do Warner Bros. Discovery.

Ile części "Avatara" powstanie?

Nadmieńmy, że kanadyjski reżyser nie zamierza kończyć przygody przedstawionej w "Avatarze" na dwóch filmach. James Cameron chciałby nagrać aż siedem części serii o rodzinie Sullych, aczkolwiek obawia się, że wiek mu na to nie pozwoli. – Miałbym wtedy 89 lat – zażartował w wywiadzie z "The Hollywood Reporter". Warto nadmienić, że prace nad dwiema pierwszymi częściami trwały... 25 lat.

– Oczywiście nie będę w stanie robić filmów "Avatar" w nieskończoność. (...) Musiałbym kogoś wyszkolić i pokazać mu, jak to się robi, ponieważ nie obchodzi mnie, jak mądry jesteś jako reżyser, po prostu wiem, że nie wiesz, jak to się robi – stwierdził filmowiec.

Zgodnie z zapewnieniami Worthingtona w programie "The Tonight Show", którego gospodarzem jest Jimmy Fallon, trzecia część "Avatara" została nakręcona w 80-90 proc.

