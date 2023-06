W Stanach Zjednoczonych obecnie trwa 18. edycja "Mam talent". Putri Ariani, pochodząca z Indonezji, niewidoma 17-latka, zrobiła piorunujące wrażenie na jury i publiczności. Z trudem powstrzymywali łzy, kiedy śpiewała. Simon Cowell zakochał się w głosie dziewczyny. Stwierdził, że to właśnie jej talent zasługuje na złoty przycisk w tym sezonie show.

"America's Got Talent": Cowell dał złoty przycisk niewidomej 17-latce. Trudno powstrzymać łzy Fot. YouTube.com / @America's Got Talent

Złoty przycisk w "America's Got Talent". Niewidoma 17-latka urzekła Cowella

W aktualnie trwającej 18. edycji programu "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych nie brakuje ogromnych emocji i wzruszeń, które fundują nowi uczestnicy. Putri Ariani, 17-letnia niewidoma wokalistka i pianistka, która wcześniej zwyciężyła w indonezyjskiej edycji show, wystąpiła na scenie z utworem własnego autorstwa "Loneliness".

Jej występ był szalenie wzruszający. Kiedy skończyła śpiewać pierwszy utwór, Simon Cowell wpadł na scenę i poprosił o wykonanie kolejnego. Dziewczyna zdecydowała się na numer "Sorry Seems to be the Hardest Word" z repertuaru Eltona Johna. I wtedy jury i publiczność dostała jeszcze większych ciarek.

Łowca talentów wyjaśnił swoją decyzję Sofii Vergarze, swojej koleżance z ławy jurorskiej, mówiąc: "Jej głos podoba mi się tak bardzo, że poprosiłem o kolejny numer". Sędziowie obsypali komplementami 17-latkę, która nie kryła wielkiego wzruszenia. Howie Mandel powiedział: "Wielu ludzi nie wierzy w anioły, ale sądzę, że jeden właśnie pojawił się na naszej scenie".

Cowell dodał: "Masz niesamowity, charakterystyczny głos. Masz w sobie blask". Kiedy okazało się, że pierwszy utwór jest jej autorskim dziełem, juror zdecydował się na odważny krok.

"Jesteś młoda, masz wspaniały głos, piszesz piosenki. Masz wokół siebie niespotykany blask. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale... Myślę, że jesteś jedną z najlepszych piosenkarek, jaką kiedykolwiek mieliśmy w programie" – powiedział, a potem wstał i wcisnął złoty przycisk.

Dzięki temu 17-letnia Putri automatycznie awansowała do półfinału amerykańskiej edycji show. Filmik z jej występem w "America's Got Talent" obejrzano na YouTube ponad 15 milionów razy w zaledwie dwa dni od jego publikacji. W komentarzach wielu internautów wróży jej zwycięstwo.

Mimo że dziewczyna jest niewidoma, nie chce, aby to definiowało ją jako artystkę. "Moim największym problemem jest to, że ludzie patrzą na mnie jak na osobę niewidomą, a nie jak na muzyka. Ale kiedy śpiewam, czuję się jak supergwiazda" – powiedziała Ariani, której największym marzeniem jest zdobycie Grammy i zrobienie kariery na miarę Whitney Houston.

Niewidoma uczestniczka ma na swoim koncie już kilka sukcesów, w tym wygraną w indonezyjskiej edycji "Mam talent" i wydany album. Jej najpopularniejsza piosenka "Tak Mampu Lupa" została odtworzona ponad 11 milionów razy na Spotify.

Przypomnijmy, że w zeszłorocznej, 17. edycji programu Cowell obdarował złotym przyciskiem Polkę, nastoletnią Sarę James. W finale zaśpiewała kultową piosenkę Kate Bush "Running Up That Hill". Choć publiczność była oczarowana jej występem, nie udało jej się zająć pierwszego miejsca. 15-letnia artystka robi dzisiaj wielką karierę.