Występ Roxie Węgiel na Festiwalu w Opolu wzruszył jej narzeczonego. Kevin Mglej zamieścił na Instagramie obszerny wpis, w którym wyjawił, że 18-latka spełniła "jedno z jego artystycznych marzeń". Nie krył dumy.

Kevin Mglej zachwycał się występem swojej narzeczonej w Opolu Fot. Instagram / kevinmglej

Roxie Węgiel była jedną z gwiazd piątkowego koncertu "Wielka Gala – Od Opola do Opola" podczas 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. 18-latka najpierw zaśpiewała fragment kultowego hitu Marka Grechuty "Dni, których jeszcze nie znamy", a później wykonała własny utwór "Miasto".

Gwiazda zrobiła też wrażenie swoimi stylizacjami. Węgiel na start wybrała długą, obcisłą sukienkę w czarnym kolorze, która odsłaniała jej dekolt oraz brzuch, a później zachwyciła zieloną, neonową suknią z wycięciem eksponującym nogę.

Kevin Mglej zachwyca się Roxie Węgiel w Opolu

Czytaj także: https://natemat.pl/492368,roxie-wegiel-na-festiwalu-w-opolu-zablysnela-odwazna-stylizacja

Występ Roxie Węgiel w Opolu podziwiał też jej narzeczony, Kevin Mglej. 26-letni autor piosenek, który wraz z wokalistką przyjechał na festiwal, zamieścił obszerny wpis na InstaStories. Wyjawił, że jest ze swojej ukochanej "ogromnie dumny".

"Dziękuję R. Dziś spełniło się jedno z moich artystycznych marzeń. Zaśpiewałaś na scenie w Opolu piosenkę, którą miałem przyjemność pisać" – napisał Mglej. "Na tej samej scenie, na której inni artyści na przestrzeni lat wykonywali utwory napisane przez Agnieszkę Osiecką czy Jacka Cygana. Dla młodego tekściarza usłyszeć swoje słowa na historycznej scenie to duże przeżycie, wzruszenie, spełnienie... A wszystko odczuwalne razy dwa, bo zaśpiewałaś to ty" (pisownia oryginalna – red.) – kontynuował.

Mglej wyznał, że kiedy przeczytał fragment o festiwalu w Opolu w biografii Jacka Cygana, pomyślał: "Kurczę, chciałbym, żeby ktoś kiedyś zaśpiewał tam napisany przeze mnie tekst". – Mam jeszcze kilka muzycznych marzeń do spełnienia, ale to... Cóż, odhaczone – podsumował wzruszony.

Na jego słowa odpowiedziała już sama Roxie. "Dziękuję Ci, że możemy razem drobnym drukiem zapisywać się w historii polskiej pop kultury" – napisała na Instagramie.

Przypomnijmy, że Roxie Węgiel i Kevin Mglej, o siedem lat starszy od niej tekściarz, który ma 3-letniego syna Williama z poprzedniego związku, ujawnili swój związek w styczniu tego roku. O zaręczynach 18-latka poinformowała pod koniec maja.

"Kilka miesięcy temu powiedziałam 'TAK'! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś, Kevin Mglej!" – napisała Roxie, eksponując okazały pierścionek. W sieci szybko wybuchła burza: większość internautów stwierdziła, że wokalistka jest za młoda na ślub, a do tego zbyt krótko zna swojego partnera.

Festiwal w Opolu 2023 budzi kontrowersje. Koncert "Debiuty" wygrali Felivers

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli. Najważniejszym punktem pierwszego dnia był koncert "Debiuty", podczas którego młodzi wykonawcy walczyli o główną nagrodę.

Ta, imienia Anny Jantar, powędrowała do zespołu Felivers, który w lutym walczył w kontrowersyjnym preselekcjach TVP do Eurowizji). Za swoją piosenkę "Szminka" grupa otrzymała również 30 tys. zł. Z kolei nagrodę widzów i 20 tys. zł na "Debiutach" w Opolu zdobył Jan Majewski, również uczestnik tegorocznych eurowizyjnych preselekcji, który zaśpiewał utwór "Właściwie mi dobrze".

Festiwal w Opolu 2023 odbywa się w cieni licznych kontrowersji. Fala krytyki za skład wykonawców, afera z wyzywaniem Dody na próbie (która ostatecznie wystąpiła na opolskiej scenie) i wreszcie głośne w mediach apele, by w ogóle festiwal odwołać – to wszystko podgrzało emocje.

"Nie idźcie tą drogą. Tworzycie propagandowy event narodowych socjalistów z PiS do spółki z rządową telewizją, akceptując tym samym cały ten ohydny ściek, jaki ona tworzy" – apelował do władz Opola Radek Kobiałko, jeden z byłych dyrektorów festiwalu, na Facebooku.

W maju o odwołanie festiwalu zaapelował również Wojciech Mann, nawiązując do faktu, że kultowy niegdyś festiwal lata świetności ma już za sobą, a nowe występy to "odgrzewane kotlety" lub mało znane nazwiska. – (...) Powtórzę się, niech to wszystko całkowicie odwołają, albo zorganizują sobie dla własnej przyjemności Festiwal Piosenki Nieznanej, bo z opolską historią to wszystko nie ma nic wspólnego – stwierdził w Onecie.

Również Maciej Orłoś zwrócił się do prezydenta Warszawy, żeby ten przekonał prezydenta Opola do zakończenia współpracy z propagandową TVPiS. "Nie wypada by ktoś, kto należy do szeroko rozumianej opozycji demokratycznej, organizował cokolwiek wspólnie z TVP, a zwłaszcza coś, co ma tak polityczny i propagandowy wymiar, jak w roku wyborczym 60. KFPP – argumentował.