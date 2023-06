Trwa koncert "Premier" w Opolu, który otworzyli Mezo i Liber. Popularni dobre kilkanaście lat temu raperzy wrócili z nowym kawałkiem. Widzowie TVP mogli być jednak zaskoczeni, bo w "Jakie masz dziś plany" usłyszeli kultowe słowa "dziewczyno jak wino uderzasz do głowy, aniele tak wiele dla ciebie bym zrobił".

Mezo i Liber wystąpili w Opolu Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Drugi dzień festiwalu w Opolu rozpoczął o godzinie 20:15 koncert "Premier". Widowisko wyreżyserował Cyprian Ziąbski, a prowadzą je Mateusz Szymkowiak i Tomasz Kammel.

"W koncercie 'Premiery' przyznawana jest nagroda jury w wysokości 60 tysięcy złotych dla wykonawcy, który zgromadzi łącznie najwięcej punktów w głosowaniu 16 Oddziałów Terenowych Telewizji Polskiej S.A. Każdy z Oddziałów Terenowych powołuje komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. W ostatnich latach laureatami Premier byli Lanberry, Krystian Ochman i Karolina Lizer" – czytamy na stronie organizatora Festiwalu w Opolu, TVP. Nagrodę im. Karola Musioła przyznają z kolei widzowie w głosowaniu SMS.

Kto wystąpi w koncercie "Premier" w Opolu? Wśród 10 wykonawców znaleźli się: Rafał Brzozowski ("W pokoju hotelowym"), Sara Chmiel x Gromee ("Ty i ja"), Łukasz Drapała ("Jeszcze jestem"), Iwaneczko ("Miłość"), Anastazja Maciąg ("Moment"), Mezo x Liber ("Jakie masz dziś plany"), Seibert ("Niby tak, niby nie"), Anna Sokołowska ("Jesteś przy mnie"), Tulia i Halina Mlynkova ("Przerwany") oraz Dominik Dudek ("Idę").

Mezo i Liber na Festiwalu w Opolu. Ich piosenka "Jakie masz dziś plany" coś widzom przypominała...

Na 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wystąpili również w sobotę Mezo i Liber, czyli raperzy, którzy największą popularność mieli na początku lat 2000. Później ich gwiazda znacznie przygasła, dlatego ich występ w Opolu wielu zaskoczył. Zwłaszcza że ich wspólny kawałek "Jakie ma dziś plany" rozpoczyna się od słów... największego hitu Meza "Aniele".

"Niektórzy powiedzą, że to hip-hop, inni, że hip-hopolo, ale w mojej opinii ten numer nie powinien znaleźć się w konkursie. Ktoś tu nawalił w kwestiach regulaminowych" – ocenił Marcin Wolniak z serwisu Plotek.

"Refren piosenki (czyli kluczowy moment) zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej oparty jest na przeboju Meza sprzed lat, w którym śpiewa "dziewczyno jak wino uderzasz do głowy, aniele tak wiele dla ciebie bym zrobił". Idąc tym tropem, Maryla Rodowicz mogłaby się zgłosić do Premier, śpiewając w refrenie "Małgośka mówią mi, on nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty". No nie" – ocenił.

Również internauci nie byli zachwyceni. "Wybitni polscy poeci na scenie czyli Liber i Mezo", "Jazda na nostalgii", "To hip-hop czy disco polo?", "I pomyśleć, że kiedyś mówili: 'Mezo się sprzedał'" – pisali w mediach społecznościowych.

Internauci krytykują Festiwal w Opolu

Festiwal w Opolu 2023 odbywa się w cieni licznych kontrowersji. Fala krytyki za skład wykonawców, afera z wyzywaniem Dody na próbie (która ostatecznie wystąpiła na opolskiej scenie) i wreszcie głośne w mediach apele, by w ogóle festiwal odwołać – to wszystko podgrzało emocje.

"Nie idźcie tą drogą. Tworzycie propagandowy event narodowych socjalistów z PiS do spółki z rządową telewizją, akceptując tym samym cały ten ohydny ściek, jaki ona tworzy" – apelował do władz Opola Radek Kobiałko, jeden z byłych dyrektorów festiwalu, na Facebooku.

Sami internauci nie są zachwyceni poziomem tegorocznego, jubileuszowego Festiwalu w Opolu, który lata świetności ma już za sobą, a nowe występy to "odgrzewane kotlety" lub mało znane nazwiska. Na Twitterze nie brakuje krytyki.

"Prawdziwy festiwal w Opolu, jego lata świetności, wielkie przeboje i klimat to już przeszłość. To, co dzisiaj tam serwują to jedna wielka porażka. Przerost formy nad treścią", "Staram się oglądać i słuchać super dno Opole 2023 – Premiery i nie wytrzymuję już nerwowo. Dno i jeszcze metr mułu. Beztalencia i chałturnicy bezczelnie nazywający siebie artystami. Dobrze że pilot działa i są inne programy", "Co za chała", "3/4 ludzi z Voice" – piszą użytkownicy Twittera.