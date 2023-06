Beata Tadla kończy 48 lat. Prezenterka wiele przeżyła i otarła się o śmierć Fot. instagram.com / @beatatadla

Beata Tadla karierę zawodową rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów. Wówczas pracowała jako reporterka w warszawskich rozgłośniach radiowych. Następnie podjęła się współpracy z telewizją TVN, gdzie na antenie TVN Style prowadziła program "Klub młodej mamy".

Niedługo później związana była już z TVN24. Na początku przygotowywała tam serwisy informacyjne, a następnie została prowadzącą "Dnia na żywo". Obecnie jest jedną z prowadzących internetowego programu Onet Rano.

Transfer Beaty Tadli ze stacji TVN do Telewizji Polskiej wzbudził sporo kontrowersji. W jednej z rozmów dziennikarka zdradziła, co było powodem jej decyzji. "Praca w kanale informacyjnym jest potwornie wyczerpująca (...) Bywało, że po dyżurze wypłakiwałam się w samochodzie" – tłumaczyła w "Pani".

U nowego pracodawcy dziennikarka otrzymywała wiele nowych wyzwań. Wówczas korespondowała burzliwą sytuację w Ukrainie w 2014 roku. Nie jest tajemnicą, że jej współpraca z publicznym nadawcą nie trwała długo. Chwilę później nastąpiła zmiana partii rządzącej i dziennikarka została zwolniona.

Beata Tadla w rozmowie z Kamilem Sikorą dla naTemat przyznała, że odebrano jej coś, co naprawdę kochała.

Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. To tym bardziej upokarzające, że odbiera się nam coś, co było naszym życiem, naszą pasją. To była wspaniała ekipa, a jej już nie ma. Wspieraliśmy się, uzupełnialiśmy. Mieliśmy codzienne rytuały, codzienne dowcipy, ale przede wszystkim mnóstwo ciężkiej pracy. Ale tego już nie ma i nie będzie.

