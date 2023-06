Bliski współpracownik Kaczyńskiego znów stanie przed sądem. Termin jest łaskawy dla PiS

Równo rok temu Kazimierz Kujda został uznany przez sąd za kłamcę lustracyjnego. Pełnomocnik bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego złożył jednak apelację i właśnie poznaliśmy wstępny termin procesu odwoławczego. Pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w 2024 roku, a więc już po wyborach parlamentarnych.

Kazimierz Kujda współpracował z SB. Wiadomo, kiedy ruszy proces apelacyjny Fot. Andrzej Hulimka / REPORTER

Kazimierz Kujda współpracował z SB. Wiadomo, kiedy ruszy proces apelacyjny

W połowie czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Kazimierz Kujda jest kłamcą lustracyjnym i był świadomym agentem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Ryszard". Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego od początku utrzymuje natomiast, że złożył zgodne z prawdą oświadczenie i zaprzecza współpracy z SB.

Orzeczenie sądu pierwszej instancji spowodowało utratę wybieralności Kujdy w wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich na 10 lat. Jego pełnomocnik złożył jednak apelację i właśnie poznaliśmy wstępny termin procesu odwoławczego.

– Sprawy są wyznaczane w referatach poszczególnych sędziów według kolejności wpływu. Wstępnie termin wyznaczenia rozprawy w tej sprawie przewidywany jest na pierwszy kwartał 2024 roku – powiedział portalowi Gazeta.pl Arkadiusz Ziarko, wiceprezes i rzecznik Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dodał jednak, że termin ten może jeszcze ulec zmianie.

Kaczyński o wyroku dla Kujdy: "Mam tutaj inne zdanie"

Dla Prawa i Sprawiedliwości termin przewidziany na początek 2024 roku jest dość łaskawy, ponieważ rozprawa apelacyjna rozpocznie się co najmniej kilka miesięcy po jesiennych wyborach parlamentarnych.

Jak informowaliśmy w naTemat, Kazimierz Kujda nie chciał komentować decyzji sądu pierwszej instancji. – Nie kłamałem – stwierdził krótko w rozmowie z TVN24.

Zdaniem prokuratury, wyrok jest natomiast słuszny. – Jest oparty na rzetelnych ustaleniach faktycznych, został prawidłowo uzasadniony przez sąd. Czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości – stwierdził prokurator Bartosz Tymosiewicz.

I dodał: – Ta współpraca była krótka, pan Kujda ją przerwał, nie pobierał gratyfikacji, w związku z tym to orzeczenie tej kary na poziomie minimalnym w tej sytuacji uważam, że jest adekwatne do okoliczności.

Wyrok skomentował w ubiegłym roku również Jarosław Kaczyński, który został zapytany, czy wyrok sądu oznacza "zakończenie współpracy z Kujdą" przez PiS. – Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie. Orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie i jednoznacznie krytykowane – stwierdził prezes PiS.

Kazimierz Kujda troskliwie doglądał interesów Kaczyńskiego i Rydzyka

Kazimierz Kujda to wierny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Przed opinią publiczną został jednak "schowany" po ujawnieniu w 2019 roku doniesień o jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Przez 10 lat Kujda pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Srebrna. Jak pisaliśmy w naTemat, jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć biznesowych Kaczyńskiego. Jego kariera nabrała jednak tempa w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda powołał go do Narodowej Rady Rozwoju.

Do 2019 roku zasiadał na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1 marca 2022 był ekspertem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Po trzech miesiącach odszedł i został członkiem zespołu doradców gospodarczych ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Funkcję tę, jak mówił w jednym z wywiadów, pełni społecznie.

Kazimierz Kujda to człowiek Jarosława Kaczyńskiego od wielu lat. Jak pisaliśmy w naTemat, udzielał prezesowi PiS pożyczki, ale też przyznawał dotację na geotermię ojca Tadeusza Rydzyka.