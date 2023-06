Jarosław Kaczyński stwierdził, że afera po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu to "urojona rzeczywistość". Odpowiedział mu Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej przypomina o kolejnym proteście, który będzie miał miejsce w Poznaniu. Nawiązał również do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk ostro do Kaczyńskiego ws. kobiet. Szef KO szykuje kolejny duży protest. Fot. Łukasz Gdak / Reporter / East News

Tusk ostro do Kaczyńskiego. "Aby PiS stał się urojoną rzeczywistością"

Tuż po wielkim sukcesie, jakim był marsz 4 czerwca, Donald Tusk postanowił pójść za ciosem. Szef Platformy Obywatelskiej zwołał kolejny objazd po kraju, jednak tym razem organizuje również kolejne manifestacje.

16 czerwca kolejny marsz będzie miał miejsce w Poznaniu. Były premier przypomniał o wydarzeniu, nawiązując do słów Jarosława Kaczyńskiego po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu.

"Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej 'urojoną rzeczywistością'. Cała Wielkopolska na Placu Wolności! Z Polską w naszych sercach!" – napisał na Twitterze.

Jarosław Kaczyński zarządził kontrofensywę po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu

Przypomnijmy, że chodzi o słowa, które Jarosław Kaczyński wypowiedział w drodze na spotkanie sejmowego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony. Cała ta akcja jest propagandowym nadużyciem. Takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę. To część urojonej rzeczywistości – powiedział do dziennikarzy.

Prezes partii miał także skrytykować swoich współpracowników za zbyt słabą reakcję na "ataki" po śmierci 33-letniej Doroty. Posłowie PiS rozpoczęli więc kontrofensywę, która na ten moment wygląda dość zaskakująco.

Posłanka Ewa Szymańska w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdziła bowiem, że prawo aborcyjne w Polsce się nie zmieniło, choć podpisała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. przerywania ciąży w związku z wadami płodu.

– A co z prawem aborcyjnym? Prawo aborcyjne się nie zmieniło, myśmy nie zmieniali prawa aborcyjnego – wypaliła do kamery, po czym dodała: – Prawo się nie zmieniło, a błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się.

Politycy PiS o śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu. "To się zdarza"

Na antenie Polsat News zabłysnęła także posłanka Katarzyna Sójka. – Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo też niestety się zdarza – stwierdziła.

W programie "Rozmowa Piaseckiego" wiceminister finansów Artur Soboń zarzucił zaś całej stacji kłamstwa i manipulacje. Następnie stwierdził, że TVN24 nie chce pokazać, że za Tuska umierało więcej ciężarnych kobiet.

– Nie podoba mi się sposób, w jaki pan premier jest zatrzymany w Sejmie, ale pan premier precyzyjnie opowiedział, jak kłamiecie bezczelnie w tej sprawie, próbując manipulować rzeczywistością – przekonywał.

Głos zabrał także sam premier Mateusz Morawiecki. – Chciałbym poprosić wszystkich, którzy szykują się do protestu, aby spojrzeli na to jak to wyglądało w czasach Platformy Obywatelskiej, żeby zobaczyli, że tu nie ma zmiany – stwierdził podczas konferencji prasowej.