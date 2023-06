Tusk z mocnym apelem do polityków KO. "Miałem niezłe wyniki, ale kogo to obchodzi?"

Donald Tusk kontynuuje objazd po Dolnym Śląsku. Szef Platformy Obywatelskiej podczas wystąpienia zwrócił się prosto do polityków Koalicji Obywatelskiej. Najpierw zaapelował o podwojenie wyniku, a następnie powiedział o rywalizacji na listach. – Ja miałem niezłe wyniki indywidualne, ale kogo to obchodzi? Nikt nie będzie się zachwycał waszym wynikiem, jeśli przegramy wybory – zauważył.

Donald Tusk we Wrocławiu: Miałem niezłe wyniki, ale kogo to obchodzi? Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Były premier zaczął wystąpienie od przypomnienia o sprawie kopalni w Turowie. – Budowanie konfliktu społecznego to jest ich specjalność. Turów to przykład identyczny jak z migrantami – zaczął Donald Tusk podczas spotkania z wyborami we Wrocławiu. – Doprowadzili do kryzysu swoją nieudolnością i pazernością – dodał.

Według szefa Platformy Obywatelskiej rząd miał szereg możliwości, żeby rozwiązać konflikt z Czechami. – To oni doprowadzili Turów na skraj katastrofy. Były możliwości rozmów z Czechami. Ja byłem wtedy w Radzie Europejskiej i pamiętam, jak Mateusz Morawiecki pięć razy okłamał ludzi w Polsce, że wszystko załatwione – ocenił.

Tusk zaczął apelować do wyborców, żeby "nie dać się oszukiwać tym zawodowym, profesjonalnym kłamstwom". – Oni to robią waszym kosztem, a na końcu my wszyscy płacimy za to bardzo wysoką cenę – zauważył.

Jak zaznaczył były premier, przed przyszłym rządem stoi nie lada wyzwanie, bowiem "w każdej płaszczyźnie życia mamy kryzys". – Nic nas nie zwolni z obowiązku wygrania tych wyborów – stwierdził.

Donald Tusk zakończył wystąpienie mocnym apelem do wyborców i swoich polityków. – To możliwe, żebyśmy podwoili wynik. Mieliśmy kiedyś wynik dwa razy lepszy. To będzie wymagało nadzwyczajnej solidarności między wami – powiedział.

Ja miałem niezłe wyniki indywidualne, ale kogo to obchodzi? Ja się tym cieszyłem przez kilka godzin, ale nawet u mnie w domu nikt o tym nie myślał. Nikt nie będzie się zachwycał waszym wynikiem, jeśli przegramy wybory Donald Tusk spotkanie

– Był taki apel, żeby partie opozycyjne nie atakowały siebie w czasie kampanii. To jest jeszcze ważniejsze w stosunku do osób, które startują z tej samej listy. Dolny Śląsk jest właściwym miejscem, żeby powiedzieć, że synergia jest kluczem do podwojenia tego wyniku – zaapelował.

Donald Tusk prowadzi działania prekampanijne na Dolnym Śląsku od 19 czerwca. Objazd po regionie będzie trwał do 22 czerwca. Tuż po Platformie Obywatelskiej na miejscu wielką konwencję zamierza zorganizować Prawo i Sprawiedliwość.

Joachim Brudziński w ostatniej chwili poinformował, że obóz rządzący nie zorganizuje spotkania z wyborcami w Łodzi. Oficjalnym powodem przeniesienia wydarzenia do Wrocławia jest... "zaproszenie od mieszkańców".

Nieoficjalnie jednak decyzje wiąże się z oświadczeniem Hanny Zdanowskiej. Prezydentka Łodzi oświadczyła bowiem, że pieniądze z wynajmu Atlas Areny (tam miała być konwencja) zostaną przeznaczone na dofinansowanie miejskiego programu in vitro.