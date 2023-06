"To dramat dziewczyny, rodziny, ale też wyspy". Polacy na Kos są wstrząśnięci, mówią o ich obawach

Katarzyna Zuchowicz

– Gdy się tutaj jest, zna się wszystkie miejsca i zakamarki, przejeżdżało się koło tego marketu, to jest zupełnie inny odbiór, niż czytając o sprawie Anastazji w mediach. My to mamy przed oczami. I jesteśmy wstrząśnięci – mówi Polka, która od lat mieszka na wyspie Kos. Tutejsza Polonia liczy kilkadziesiąt osób. Mają obawy, jak sprawa wpłynie na obraz wyspy. – Ale dla Greków to też olbrzymi cios. Zbliżają się wybory i podobnie jak w Polsce, zaczęła się gra wątkiem imigranckim – słyszymy.