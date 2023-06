Janoszek wbija szpilę Korwin-Piotrowskiej. Obróciła słowa dziennikarki przeciwko niej

Janoszek wymownie odpowiedziała na krytykę Karoliny Korwin-Piotrowskiej. W swojej relacji na Instagramie przypomniała jej jeden z odcinków programu "Na językach", gdzie brała udziała w dyskusji na temat jej kariery. Postanowiła obrócić słowa dziennikarki przeciwko niej.

Janoszek uderza w Korwin-Piotrowską. Wspomniała o kłamstwie

Krzysztof Stanowski kontynuuje swoje śledztwo w sprawie Natalii Janoszek. Odkąd na "Kanale Sportowym" pojawił się reportaż dotyczący jej bollywoodzkiej kariery, gospodarza "Dziennikarskiego zera" wspiera Karolina Korwin-Piotrowska, o czym poinformowała w swoim wpisie na Instagramie.

Janoszek uderza w Korwin-Piotrowską. Wspomniała o kłamstwie

Dziennikarka w swoich mediach społecznościowych opublikowała nowy wpis, w którym zamieściła screen ostatnich dowodów Stanowskiego przeciwko Janoszek, które umieścił na Twitterze. Zdjęcie opatrzyła wymownym komentarzem, w którym wspomniała o zasadach panujących w świecie show-biznesu.

"Stara zasada, nie tylko szołbizu, brzmi: zignoruj albo obśmiej. Pani N wybrała drogę trzecią, chce wytoczyć proces, to ma;) Stanowski jedzie do Bollywood, szykuje się serial na tygodnie. Jest jeszcze jedna zasada szołbizu i nie tylko: Kłamać trzeba umieć" – podsumowała Korwin-Piotrowska.

Dziennikarka nie musiała długo czekać na odpowiedź artystki. Janoszek postanowiła przypomnieć jej o wydaniu programu TVN "Na językach", w którym w jednym z wydań brała udział w dyskusji dotyczącej jej kariery. Jak przyznała celebrytka, wówczas nie miała co do niej żadnych zastrzeżeń.

"Tak mi się właśnie przypomniało, że TVN wyemitował odcinek 'Na językach', w którym dużo uwagi poświęcono mojej pracy, również w Indiach. Pani Karolino, polecam sobie przypomnieć odcinek 6, sezon 4. Nie miała wtedy pani żadnych zastrzeżeń do mojej pracy zawodowej. Jak to pani napisała 'kłamać trzeba umieć'?" – napisała Janoszek w relacji na Instagramie, obracając słowa dziennikarki przeciwko niej.

Janoszek drąży dalej, a Stanowski nie odpuszcza

Od jakiegoś czasu Stanowski i Janoszek przerzucają się "dowodami". Niedawno na profilu dziennikarza na Twitterze ukazał się post, w którym ujawnił nowe fakty ze swojego śledztwa. Poinformował w nim, że anglojęzyczna Wikipedia usunęła hasło dotyczące Janoszek. Co więcej, zdradził, kto to hasło stworzył...

"Niestety, angielska Wikipedia usunęła profil Natalii Janoszek. To o tyle smutne, że sama Natalia się nad nim mocno napracowała. Profil został stworzony przez osobę o nicku 'nataliabb' (co sugeruje, że mogła to być jakaś Natalia z Bielska-Białej)" – napisał.

"Później 'nataliabb' poprosiła o zmianę nicka na 'aroundtheworld00', ponieważ: 'Tworzyłam stronę Natalia Janoszek pod nazwą 'nataliabb' i nie chciałabym, aby ludzie łączyli osobę tworzącą z osobą, o której jest stworzone hasło'. Niestety, Natalia zapomniała, że nick 'aroundtheworld' to jej stary nick z Filmwebu. Niezbyt trudno go odnaleźć, ponieważ kto inny dałby notę 10 filmowi 'Dreamz' i miał jedynie jednego ulubionego aktora, Natalię Janoszek?" – podsumował Stanowski, publikując screeny dla potwierdzenia swojej tezy.