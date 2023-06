Andrzej Grabowski wsparł kampanię fundacji, która ma rozdawać mieszkańcom wsi i małych miast ulotki o największych aferach Prawa i Sprawiedliwości. W nowym nagraniu aktor próbuje przekazać, by nie wierzyć w propagandę publicznych mediów.

Grabowski dobitnie o działaniach PiS. Wspiera kampanię przeciwko partii Fot. YouTube.com / @Reset Obywatelski

Fundacja Arbitror postanowiła zorganizować kampanię informującą o skali nadużyć partii rządzącej. W jednej broszurze postanowili zgromadzić "100 największych afer Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich lat". Projekt ten ma uświadomić osoby z polskich wsi i małych miejscowości, które nie mają dostępu do mediów innych niż publiczne. Głównym celem jest, by nie ulegać jednostronnym propagandowym informacjom ze strony partii rządzącej.

Grabowski dobitnie o działaniach PiS.

Ambasadorem akcji został Andrzej Grabowski, który wystąpił w wideo zapowiadającym akcję. Aby wszystko się powiodło potrzebna jest spora suma pieniędzy. Rozpoczęto już zbiórkę funduszy, na jej stronie organizatorzy umieścili, krótki opis akcji.

"Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję, słuchali jedynego słusznego programu jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi" – czytamy.

Czytaj także: Piszą o śmierci Andrzeja Grabowskiego. "Dzwonię do bliskich, żeby nie wierzyli"

Manifest promuje film z udziałem aktora, który zachęca do wspierania fundacji i akcji drukowania broszur. O dziwo na nagraniu pojawia się z zasłoniętymi oczami. Ta metafora daje wiele do myślenia.

Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego otaczającego świata, kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Andrzej Grabowski

Czytaj także: Grabowski opowiedział o swojej relacji z Kościołem. Nie korzysta z sakramentów

Komentarz lektora zwraca uwagę na to, że w sposób szczególny narażeni są na to "mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne".

– Rządzący chcą, aby oglądali jedyną słuszną telewizją, słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi – mówi głos na nagraniu.

Na koniec klipu promocyjnego Andrzej Grabowski ściąga opaskę z oczu, mówiąc: Nie pozwól na to i przedstawiając siebie jako obywatela Rzeczypospolitej.

Andrzej Grabowski ocenił Kaczyńskiego. "Jest wybitnym politykiem"

Andrzej Grabowski jakiś czas temu w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" wypowiedział się na temat Jarosława Kaczyńskiego, w którego rolę wcielił się w filmie "Polityka" Patryka Vegi. Jak sam przyznał nie popiera jego poglądów politycznych. Pomimo wszystko pochlebnie odniósł się do jego politycznych umiejętności.

"Nie podzielam poglądów postaci, którą gram za pewne sprawy: za sposób rządzenia, sterowanie z tylnego siedzenia, za to, że nie bierze odpowiedzialności, za to co robi. To jest denerwujące, każdy człowiek powinien być odpowiedzialny, a on się tej odpowiedzialności wypiera" – zdradził aktor.

"Nie zgadzając się z tą postacią w wielu kwestiach uważam, że jest wybitnym politykiem. Tak samo, jak nie zgadzając się kompletnie z polityką Putina, tylko żeby nie zabrzmiało, że ja go porównuję z postacią prezesa, uważam, że rozgrywa sprawy czasem genialnie. Najprawdopodobniej doprowadził do wyboru Trumpa na prezydenta USA. Mój Boże, to wielka polityka. Polityka prezesa nie jest tak globalna, ale on bije na głowę wszystkich polskich polityków" – podsumował Andrzej Grabowski.