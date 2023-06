Tak ludzie zareagowali na Dudę i Sasina. Nawet w TVP nie dali rady tego zagłuszyć

W Krakowie odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Podczas wydarzenia doszło do zgrzytu, którego "bohaterami" zostali Andrzej Duda i Jacek Sasin. Polityków przywitały głośne gwizdy ludzi zgromadzonych na trybunach.

Andrzej Duda i Jacek Sasin wygwizdani w Krakowie. Fot. TVP

Chodzi o sytuację, do której doszło w środę 21 czerwca. W Krakowie odbyło się wtedy otwarcie III Igrzysk Europejskich. Ceremonię zorganizowano na stadionie Wisły przy ul. Reymonta, a wydarzenie transmitowano w TVP.

Organizatorem wydarzenia jest województwo małopolskie oraz miasto Kraków. I chyba nie wszystko poszło po myśli tych, którzy myśleli, że obecność polityków na powitalnej uroczystości wzbudzi tylko pozytywne emocje.

Duda i Sasin wygwizdani w Krakowie

Ceremonię prowadzili Tomasz Kammel oraz Agata Konarska. W momencie, kiedy prezenter powitał oficjalnie prezydenta Andrzeja Dudę, na stadionie rozległo się buczenie i gwizdy.

Kibice zgromadzeni na trybunach zareagowali podobnie w chwili, kiedy przemawiał Jacek Sasin. Do sieci trafiły nagrania, na których słychać gwizdy, zagłuszające słowa ministra aktywów państwowych. Wymowne reakcje usłyszeli też widzowie TVP, a fragmenty niewygodne dla polityków PiS już zdobywają zasięgi na TikToku.

W mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy do tego, co działo się w Krakowie. "Jacek Sasin zdobywcą pierwszego złota w dyscyplinie 'gwizd długodystansowy'" – napisał Marek Belka. Niektórzy żartowali, że Sasinowi udało się lepiej rozruszać publiczność niż innym gwiazdom sceny, które występowały w środę wieczorem.

Jak dowiadujemy się z relacji Jakuba Wojczyńskiego w "Przeglądzie Sportowym", mało przyjemne powitanie spotkało też prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Dziennikarz podkreślił, że to jednak nic, przy tym, co miało miejsce przy okazji wystąpienia Sasina. Ludzie mieli być na tyle rozochoceni gwizdami, że przeszli do okrzyków. Podobno pojawiło się m.in. hasło: "Złodzieje, złodzieje".

W czasie ceremonii otwarcia nie zabrakło też występów znanych artystów. Pojawili się m.in. Zakopower i Golec Orkiestra. Zaśpiewali także Roksana Węgiel, Daria ze Śląska, Kamil Bednarek, T-Love czy Krzysztof Cugowski.

Dodajmy, że w III Igrzyskach Europejskich udział weźmie blisko 7 tysięcy sportowców z 48 krajów, którzy będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Zawody odbywać się będą przez 12 dni w 13 miastach. Igrzyska zakończą się 2 lipca.