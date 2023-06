Ten tekst uświadomi ci skalę paniki w rządzie PiS. Oto lista wszystkich odwołanych i zmian

Jarosław Kaczyński wrócił w środę do rządu i został wicepremierem. Jedynym, bo czterech dotychczasowych wicepremierów straciło swoje stanowiska. Zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego ogłosił Andrzej Duda, jednak zdaniem komentatorów zarządził je sam prezes Prawa i Sprawiedliwości – na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi.

Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Od godz. 12:00 w środę Jarosław Kaczyński jest jedynym wicepremierem w polskim rządzie. Tym samym prezes Prawa i Sprawiedliwości jest najwyższym rangą politykiem zaraz po premierze Mateuszu Morawieckim. Został wicepremierem "od wszystkiego", bez jednej konkretnej dziedziny.

Zmiany w rządzie Morawieckiego. Pełna lista odwołanych polityków i zmian

Andrzej Duda równocześnie ogłosił w Pałacu Prezydenckim, że ze stanowisk zostali odwołani dotychczasowi wicepremierzy:

Mariusz Błaszczak ,

Piotr Gliński ,

Henryk Kowalczyk ,

Jacek Sasin .

Jednocześnie Duda powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej (Błaszczak), ministra kultury i dziedzictwa narodowego (Gliński), ministra członka Rady Ministrów, czyli ministra bez teki (Kowalczyk) oraz ministra aktywów państwowych (Sasin).

Zanim oficjalnie ogłoszono zmiany, politycy z PiS wskazywali anonimowo, że choć Kaczyński formalnie będzie podlegał pod Mateusza Morawieckiego, nieformalnie będzie współdecydował o działaniach w państwie. – Prezes ma być wsparciem dla premiera. Tu nie będzie klasycznej gradacji, jeśli chodzi o funkcje – powiedział jeden z rozmówców Wirtualnej Polski.

Więcej na ten temat powiedział w środę rano Jacek Sasin. – Rola prezesa Kaczyńskiego w rządzie będzie inna niż w poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera. Wtedy miał jedno, główne zadanie: wzmocnienie obronności państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny – mówił Sasin w Programie Trzecim Polskiego Radia.

I dodał: – Teraz będzie koordynował wszystkie prace rządowe. Stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów czy realnym wicepremierem.

Oto skala chaosu w rządzie PiS

Zastanawiająca jest także zmiana dotycząca samego Henryka Kowalczyka. Były już minister rolnictwa najpierw stracił resort i został wicepremierem. Teraz przestał być wicepremierem, a został minister bez teki.

Pytanie tylko, po co taki ruch Prawu i Sprawiedliwości na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi? Otóż obecny obóz władzy jest obecnie w sporych tarapatach – wakacje za pasem, prekampania nie idzie tak, jak politycy by sobie tego życzyli (sondaże nie dają szans na trzecią kadencję), a poszczególne frakcje w Zjednoczonej Prawicy oficjalnie kłócą się przed kamerami i w mediach społecznościowych (np. słowa Mateusza Morawieckiego, który ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę porównał niedawno do krowy).

Znamienny jest również fakt, że w równo rok temu – 21 czerwca 2022 Jarosław Kaczyński odszedł z rządu i przestał być wicepremierem ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych. Tłumaczył wtedy, że "musi myśleć o tym, co jest dla każdej partii najważniejsze, czyli o wyborach".

Mówił też, że trudne jest łączenie dwóch funkcji: prezesa partii i wicepremiera. Dodał, że "prawie nie bywa w Kancelarii Premiera i prawie nie wypełnia funkcji wicepremiera, ale bierze pensję i takich zasad nie uznaje".

Dziś zmienił zdanie.

Ogłoszona przez Dudę rekonstrukcja w rządzie zbiega się ponadto ze zmianą szefa sztabu PiS – Tomasza Porębę zastąpił Joachim Brudziński. Kilka dni wcześniej Poręba zdążył jeszcze wbić szpilę byłym sztabowcom PiS – obecnie europosłowi Adamowi Bielanowi i obecnemu doradcy prezydenta Marcinowi Mastalerkowi.

Pierwszego z nich Poręba nazwał "autorem przegranej kampanii", drugiego – człowiekiem "na aucie". "Pycha kroczy przed upadkiem. Dokładnie tak zachowywała się Platforma Obywatelska w 2015 roku" – skomentował na Twitterze bliski współpracownik Dudy.

To wszystko dowód na to, że partia rządząca, która jest w defensywie – i o tej defensywie mówią sami politycy PiS – próbuje się ratować na wybory. – Czas kampanii to czas, w którym bezpieczeństwa musimy pilnować w sposób szczególny – mówił w środę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.

Opozycja mówi o panicznych ruchach

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z KO skomentował w TVN24, że "trudno jednoznacznie zdiagnozować te paniczne ruchy, ale wydaje się, że wszystkie plany, które PiS zakładał na kampanię wyborczą, jeden po drugim obracają się w gruzy".

– W związku z tym zapanowała panika. Pierwszy, który zapłacił za to, jest pan europoseł Poręba, zastąpiony przez dość brutalnego gracza (Brudzińskiego – red.) – ocenił Grodzki.

"Powołanie prezesa Kaczyńskiego na jedynego wicepremiera jest brutalną oceną nieudolnego premiera i zużytych władzą oraz kolejnymi kompromitacjami wicepremierów. Państwo i jego powaga nie mają żadnego znaczenia. Prezes przesuwa swoje pionki, jak chce. Wyborów tym na pewno nie wygra" – to z kolei komentarz Tomasza Siemoniaka, byłego szefa MON.

"Statek tonie, a załoga powiększa się o kolejnego człowieka, z nadzieją, że statek nie pójdzie na dno. W PiS bez zmian, sami eksperci i najwięksi myśliciele" – napisała posłanka Monika Falej z Nowej Lewicy.