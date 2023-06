Młoda matka, która nie zdążyła jeszcze ochrzcić swojego dziecka zapytała, czy może je zabrać do kościoła. Odpowiedzi na to pytanie udzielił ksiądz tik-toker. Duchowny nie miał w tej sprawie wątpliwości.

Zapytano księdza, czy nieochrzczone dziecko może uczestniczyć w mszy. Duchowny nie pozostawił wątpliwości Fot. Josh Applegate / Unsplash

Ksiądz Piotr Jarosiewicz to duchowny, który cieszy się dużą popularnością wśród internautów. Kapłan stał się znany dzięki swojemu profilowi na Tik-Toku, na którym udziela odpowiedzi na religijne tematy. Jarosiewicza obserwuje aż 287 tysięcy użytkowników, co znakomicie pokazuje, jak wielkim uznaniem cieszy się kapłan.

W komentarzu pod jednym z filmów księdza pytanie zadała kobieta, która niedawno urodziła dziecko. Młoda matka nie była pewna, czy może zabrać niemowlę do kościoła. "Proszę mi powiedzieć, czy z dzieckiem, które jeszcze nie przyjęło sakramentu Chrztu Świętego, można przychodzić do kościoła na mszę?" – napisała.

Ksiądz Jaroszewicz nie miał żadnych wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie. – Podejrzewam, że niektórzy mówią o tym, że jest to jakiś zabobon. Dodają, że przed chrztem nie można przychodzić do kościoła, że coś się stanie z dzieckiem. Czy można przychodzić? Tak, jak najbardziej! – stwierdził duchowny.

Kapłan na potwierdzenie swojej tezy przytoczył słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii św. Marka.

– Sam Pan Jezus powiedział "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie", więc jak najczęściej, jak najwięcej bierzmy do Pana Jezusa dzieci po to, żeby On dawał siły i potrzebne łaski, nie tylko dla was jako rodziców, ale i dla niego. Pozdrawiam serdecznie – zakończył ksiądz Jarosiewicz.

Czy spowiadanie dzieci jest w porządku? Coraz więcej wątpliwości wśród wiernych

Jak pisaliśmy w naTemat, coraz więcej rodziców ma wątpliwości co do istotności pierwszej spowiedzi swoich dzieci. Według nich ich pociechy narażone są traumę, która może zostać z nimi do dorosłości. Są kapłani, którzy z ogromną troską, delikatnością i uważnością na wrażliwość dziecka, podchodzą do pierwszej spowiedzi. Nie skupiają się na grzechu, nie budują w dziecku przekonania, że jest kimś złym.

Ale są i tacy, którzy pytają: w jaki sposób się dotykałeś, co oglądałeś, straszą wiecznym potępieniem i nie dają dziewięcioletniemu dziecku rozgrzeszenia. Doświadczenia pierwszej spowiedzi są bardzo różne, a wspomnienia pozostają. W opozycji do pierwszej spowiedzi wśród dzieci staje także coraz więcej duchownych.

– To nie jest wymóg dogmatyczny, dziecko nie musi przystąpić do spowiedzi, by mogło przyjąć komunię. To jest praktyka kościoła, która pojawiła się w którymś momencie, a praktyki były różne – powiedział nam dominikanin ojciec Maciej Biskup.

– Stawianie ośmioletnich dzieci przed sądem jest kuriozum. To niedopuszczalne zarówno w prawie świeckim, jak i w prawie kościelnym. Przedmiotem postępowania karnego można być najwcześniej od 15. roku życia – stwierdził z kolei były dominikanin, teolog Tadeusz Bartoś.