Łącznie ponad 200 tys. zł zarobił w zeszłym roku Jacek Cieślikowski – asystent Jarosława Kaczyńskiego, a przy okazji jego były kierowca. Zaufany współpracownik prezesa PiS jest także warszawskim radnym oraz zasiada w spółkach powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością.

Jacek Cieślikowski jest asystentem i byłym kierowcą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Fot. Adam Jankowski/REPORTER

Oświadczenie majątkowe Jacka Cieślikowskiego za 2022 rok

Nazwisko Jacka Cieślikowskiego zazwyczaj pojawia się w mediach w kontekście jego współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Od lat znajduje się on bowiem blisko prezesa PiS – swego czasu był kierowcą Kaczyńskiego.

W nowym oświadczeniu majątkowym za 2022 rok Cieślikowski przedstawia się jako zatrudniony przy Nowogrodzkiej "kierownik działu transportu i asystent prezesa partii".

Z dokumentu tego możemy dowiedzieć się, że asystent Kaczyńskiego posiada 355,8 tys. zł oszczędności, które stanowią jego majątek odrębny. Jest również właścicielem połowy domu o powierzchni 243,1 metrów kwadratowych wartego 550 tys. zł, jak również właścicielem 1/4 dwóch domów o wartości 250 tys. zł i 200 tys. zł.

W majątku Cieślikowskiego jako jego własność lub współwłasność ujęte są również grunty rolne warte 400 tys. zł oraz działki budowlane wyceniane na 1,25 mln zł. Warszawski radny jeździ samochodem marki Hyundai Elantra z 2017 roku oraz jest współwłaścicielem Forda S-Max z 2010 roku.

W ubiegłym roku Jacek Cieślikowski zarobił ponad 206,6 tys. zł brutto, czyli średnio ok. 17,2 tys. zł brutto miesięcznie. Przypomnijmy, że – oprócz pracy na Nowogrodzkiej i w radzie Warszawy – Cieślikowski pełni też ważne funkcje w dwóch spółkach powiązanych z PiS. Zasiada w radzie nadzorczej spółki Srebrna oraz jest prezesem spółki Geranium.

W oświadczeniu majątkowym współpracownik Kaczyńskiego przedstawia swoje zarobki, nie wiążąc ich bezpośrednio z miejscami pracy:

z tytułu dwóch umów o pracę otrzymał 135,3 tys. zł,

z dwóch umów zlecenia – 42,2 tys. zł,

jako radny – 31,2 tys. zł diety.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

Wcześniej pisaliśmy już w naTemat o majątku szefa Cieślikowskiego, czyli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Według oświadczenia majątkowego opublikowanego na stronie Sejmu, w 2022 roku zaoszczędził on 289,6 tys. zł. To ponad 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Polityk jest również w 1/3 współwłaścicielem domu na warszawskim Żoliborzu. Jego wartość to 1,8 mln zł.

Co więcej, łączne dochody prezesa PiS to 363 tys. zł. I tak jako wicepremier i szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego zarobił w 2022 roku 216,3 tys. zł. W 2022 roku pełnił tę funkcję w rządzie przez niecałych sześć miesięcy. W czerwcu zrezygnował.

Miesięcznie za to prezes PiS ma dochody wynoszące prawie 40 tys. zł. Nie wiadomo, czy w tej kwocie wraz z wynagrodzeniem z KPRM, prezes PiS otrzymywał nagrody, premie, dodatki lub odprawę.

Polityk ma też dość wysoką emeryturę. W sumie otrzymał 96,7 tys. zł z tego świadczenia, a to miesięcznie daje 8 tys. zł. Otrzymywał on również poselskie uposażenie w wysokości 37,7 tys. zł oraz dietę parlamentarną w wysokości 12 tys. zł.