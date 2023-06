Wstrząsające doniesienia ws. morderstwa Anastazji. "Sprawca odciął jej palce"

Szokujące fakty ujawnił program "Światło w tunelu", na który powołuje się serwis Greek City Times. Jak powiedział emerytowany oficer greckiej policji, podejrzany o zabójstwo Anastazji 32-latek szukał w sieci, jak usunąć ślady ze zwłok. Po morderstwie miał też odciąć kobiecie kilka palców, by utrudnić jej identyfikację.

Morderstwo Anastazji Rubińskiej. Grecki policjant: Zabójca odciął jej palce Fot. Facebook

W sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji Rubińskiej w Grecji nadal jest wiele niewiadomych. Lokalne media podają teraz, że oskarżony o dokonanie zbrodni 32-letni Salahuddin S. działał wyjątkowo brutalnie.

Morderstwo Anastazji Rubińskiej. Zabójca odciął jej palce

Nowe fakty w sprawie morderstwa młodej Polki ujawniono w programie "Światło w tunelu", na który powołuje się portal Greek City Times.

Emerytowany oficer greckiej policji Yiannis Katsiamakas powiedział, że 32-letni Banglijczyk za wszelką cenę szukał sposobu, aby "wyeliminować swoje ślady na martwej kobiecie i utrudnić służbom identyfikację ciała". – Odciął palec na każdej dłoni. To szokujące – stwierdził.

– Domniemany sprawca upewnił się, że usunął wszystkie dane i informacje ze swojego telefonu komórkowego. Z odzyskiwania danych przeprowadzonego w laboratoriach kryminalistycznych wynika, że ​​szukał w Google, jak usunąć ślady ze zwłok – dodał.

W ocenie funkcjonariusza działania sprawcy pokazują skalę jego okrucieństwa i to, że mężczyzna nie miał żadnych skrupułów i działał z premedytacją.

Przypomnijmy też, że w sobotę śledczy poznali wyniki badania DNA próbek pobranych spod paznokci Polki. O tym właśnie badaniu już wcześniej mówiono, że będzie kluczowe.

Niestety, próbki okazały się nie być wystarczające do tego, by ustalić dokładnie, kto był sprawcą zabójstwa. Poza tym znalezione ciało Anastazji było w stanie zaawansowanego rozkładu, co utrudniło zdobycie odpowiedzi na najważniejsze pytanie.

Nowe fakty ws. zabójstwa Anastazji

Jak informowaliśmy w naTemat, grecka telewizja Mega TV poinformowała w sobotę, że policjanci odnaleźli kartę SIM z telefonu Anastazji Rubińskiej. Karta SIM pozwoliła jeszcze bardziej powiązać 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu z zabójstwem Polki.

Co więcej, specjaliści odzyskali także dane z telefonu mężczyzny, w tym dane GPS. Dzięki temu odtworzono drogę, którą tuż przed śmiercią przebyła Anastazja i oskarżony w jej sprawie.

Jest jeszcze coś – greckie media piszą, piszą, że na swoim telefonie 32-latek szukał, jak usunąć szybko z niego dane. Dziennikarze zaznaczają, że te informacje mają "ogromne znaczenie dla śledztwa" i są ważnym dowodem w sprawie.

Jakie zarzuty ciążą na 32-latku? Morderstwo z premedytacją, uprowadzenie i gwałt – 32-latek z Bangladeszu usłyszał do tej pory trzy zarzuty w związku ze śmiercią 27-letniej Anastazji Rubińskiej. Od samego zatrzymania Salahuddin S. nie przyznaje się jednak do zarzucanych mu czynów.

Jak też pisaliśmy, wyznaczony z urzędu obrońca Salahuddina S. złożył rezygnację po tym, jak 32-latek usłyszał kolejny zarzut, tym razem gwałtu na Anastazji. – Współczuję rodzinie, jak i całemu greckiemu społeczeństwu, zwłaszcza w tak małym regionie, jak nasza wyspa – powiedział Zafeiris Drosos w rozmowie z Kosnews24.