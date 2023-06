Tak Anastazja poznała Salahuddina S. Dane z telefonu Banglijczyka dają nową wiedzę

Greckie media publikują przecieki ze śledztwa ws. zabójstwa 27-letniej Anastazji Rubińskiej. Jak wynika z analizy telefonu komórkowego Salahuddina S., z Polką miał poznać się w mediach społecznościowych kilka dni przed zbrodnią.

Anastazja Rubińska miała poznać Salahuddina S. na Facebooku. Fot. Facebook / Anastazja Rubińska

Grecki serwis news247 pisze o najnowszych ustaleniach labooratorium kryminalistycznego. Z aktywności internetowej Salahuddina S. wynika, że mógł poznać Anastazję Rubińską kilka dni wcześniej na Facebooku. Mieli na kilka dni przed zbrodnią zaprzyjaźnić się w tym serwisie społecznościowym. Zaraz po zbrodni Banglijczyk miał usunąć Polkę ze znajomych. Jak już informowaliśmy w naTemat, podczas analizy jego telefonu odkryto też, iż co najmniej od półtora roku Banglijczyk wyszukiwał i oglądał w sieci filmy pornograficzne, w tym przedstawiający gwałty.

32-latek z Bangladeszu oglądał dużo pornografii z gwałtami

Grecki serwis informacyjny 24/7 podaje, że wśród dowodów, które laboratorium kryminalistycznemu udało się odzyskać z telefonu komórkowego 32-letniego Salahuddina S. są informacje o wideo, które on pobierał i oglądał.

Obywatel Bangladeszu przez ostatnie sześć miesięcy szukał, pobierał i oglądał filmy pornograficzne, w tym takie, które pokazują gwałty. Portal pisze, że mężczyzna mógł planować scenariusz jak z tych filmów, który ostatecznie wydarzył się w rzeczywistości z 12 na 13 czerwca.

Przypomnijmy: w sprawie Anastazji Rubińskiej 32-latek z Bangladeszu usłyszał do tej pory trzy zarzuty w związku z jej śmiercią. Od samego zatrzymania Salahuddin S. nie przyznaje się jednak do zarzucanych mu czynów. Na 32-latku ciążą zarzuty morderstwa z premedytacją, uprowadzenia i gwałtu.

Salahuddin S. przewieziony do najcięższego więzienia. Wiadomo, jak zareagował na zarzuty

Salahuddin S. z Bangladeszu miał zostać w nocy ze środy na czwartek przewieziony do więzienia Korydallos w Pireusie – podała grecka publiczna stacja telewizyjna ERT. Adwokat podejrzanego Athina Fundotou przekazała, że podczas kolejnego przesłuchania na wyspie Kos we wtorek (27 czerwca) Banglijczyk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Więzienie o zaostrzonym rygorze Korydallos położone jest w Pireusie w południowej części Grecji. To największy zakład karny w kraju, gdzie byli przetrzymywani między innymi członkowie grup anarchistycznych, którzy organizowali zamachy terrorystyczne. Odbywał się tam również proces greckiej junty w 1975 roku, zwany grecką Norymbergą. Salahuddin S. ma być sądzony na wyspie Kos. Proces ruszy w najbliższym czasie. Formalnie może potrwać nawet 18 miesięcy. Grecki policjant przekazał PAP, że za morderstwo Salahuddinowi S. grozi dożywocie. Po raz kolejny potwierdziło się, że jest bardzo mało prawdopodobne, by oskarżony został przekazany Polsce, gdyż do morderstwa doszło w Grecji.

Salahuddin S. próbował uciec do Włoch

Co więcej, w domu podejrzanego znaleziono DNA i włosy 27-latki. Ponadto na jego koszuli miały być ślady krwi, a na ciele widoczne zadrapania i ślady walki. Salahuddin S. już po zaginięciu Anastazji kupił bilet do Włoch, jednak został zatrzymany.