Roxie Węgiel przyłapana na mieście w odważnym stroju. Internauci: Promujesz nagość

To nie pierwszy raz, kiedy stylizacja Roxie Węgiel doprowadza internautów do "białej gorączki". Tym razem wokalistka na swoim Instagramie opublikowała rolkę, na której widać, jak w błękitnym komplecie i białym biustonoszu przemierza miasto. Niestety tym razem czara goryczy ponownie się przelała.

Roksana Węgiel na początku stycznia skończyła 18 lat. Niestety przez to, że młoda artystka dorastała na oczach wszystkich, wielu wciąż postrzega ją jako dziecko. W ostatnim czasie mocno zaskakuje swoich fanów nowymi, coraz bardziej kobiecymi stylizacjami. Wiele z nich wzbudza spore kontrowersje.

Niedawno artystka na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik, który wywołał ponowne oburzenie ze strony fanów. Na wideo widzimy, jak 18-latka spaceruje po mieście, robi zakupy i relaksuje się w kawiarni. Jednak największą uwagę przykuła stylizacja Roxie, która była dość skąpa.

Piosenkarka postanowiła postawić na błękitny komplet: krótkie spodenki i rozpiętą koszulę, pod którą ubrana była tylko w biały biustonosz. Do zestawu dobrała pomarańczową torebkę oraz klasyczne białe buty sportowe. Niestety jej odważne stylizacje nie przypadły do gustu wielu internautom, a pod najnowszym filmikiem posypała się fala negatywnych komentarzy.

"Zgubiłaś się w show-biznesie, ale miejmy nadzieję, że z czasem wrócisz na właściwe tory"; "To już stanowczo za dużo. Bielizna na ulicach jest zakazana"; "Mega się dziwie, że na siłę chcesz robić z siebie kogoś, kim nie jesteś. Przyjdzie na to pora. W twoim wieku pewne zachowania wyglądają niesmacznie. Doceń, że masz tylko 18 lat i ciesz się młodością dziewczyno"; "Jesteś kolejną celebrytką, której kasa uderzyła do głowy. Szkoda. Myślałam, że masz coś w głowie, wykorzystasz swój talent, nie popłyniesz. Ale myliłam się. Żal mi ciebie i trochę to żenujące" – czytamy pod postem.

Roxie Węgiel krytykowana nie tylko za stylizacje

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest zaręczona z 26-letnim Kevinem Mglejem, który tak jak ona – na co dzień tworzy muzykę. Zakochani, którzy niedawno oficjalnie zadebiutowali na ściance, już zamieszkali razem. Jak pisaliśmy w naTemat, nie wszyscy internauci potrafią cieszyć się ich szczęściem. Wielu z nich po ogłoszeniu zaręczyn ponownie zasypało ją "dobrymi radami".

"Powiedziałaś tak? Znacie się kilka miesięcy, a Ty masz 18 lat, dziewczyno otrząśnij się! Jesteś zakochana to piękne uczucie – super! Co za facet, mając 26 lat spotyka się jeszcze z 17-latką, a kilka miesięcy później chce z nią ślubu? Daje Wam rok, góra 2 lata. Zakochanie zniknie i każdy pójdzie w swoją stronę" – brzmiał jeden z wielu komentarzy w takim stylu.

Niektórzy nie dają im spokoju, spekulując, że Roxie utrzymuje swojego partnera. Piosenkarka szybko zareagowała na insynuacje, zwracając uwagę na to, że jej ukochany jest właścicielem wielu biznesów i ostatnią osobą, która prosiłaby ją o pieniądze. Ponadto wyjaśniła, że nabyła jedno mieszkanie pod inwestycje, a nie kilka. Dodatkowo zdradziła, że to które obecnie remontują jest mieszkaniem Mgleja i to właśnie ono "będzie ich gniazdkiem".