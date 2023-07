Wiśniewska reaguje na plotki o kolejnej ciąży. Czy para oczekuje dziecka?

W mediach w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o kolejnej ciąży Poli Wiśniewskiej. Czyżby lider zespołu Ich Troje oczekiwał kolejnego dziecka? Głos w tej sprawie zabrała żona Michała Wiśniewskiego, która w relacji na Instagramie opublikowała wymowny komentarz.

Michał Wiśniewski nawet na chwilę nie zwalnia tempa. Nieustannie występuje na estradzie, zabawiając swoich fanów największymi przebojami. Niedawno wokalista wystąpił podczas tegorocznego "Polsat SuperHit Festiwal", podczas którego zaprezentował się ze swoją 16-letnią córką Etiennette Wiśniewską.

Jak pisaliśmy w naTemat, podczas festiwalu reporter Plotka zaprosił Wiśniewskiego do krótkiej rozmowy. Zapytał wprost, czy piosenkarz poprzestanie na szóstym dziecku. On odpowiedział: "Mam taką nadzieję". Tym rozbawił córkę, która mu towarzyszyła. Etiennette tylko skwitowała zwięźle jego słowa: "Amen", dając do zrozumienia, że już wystarczy jej rodzeństwa.

Pomimo komentarza Wiśniewskiego, w mediach pojawiły się doniesienia o kolejnej ciąży Poli Wiśniewskiej. W jednej z publikacji zasugerowano, że żona lidera Ich Troje po narodzinach Noëla, które miały miejsce w maju zdążyła zajść w kolejną ciążę. Mało tego, dowodem na to, miał być nowy tatuaż Wiśniewskiego "z wiele mówiącym napisem", a na dodatek fani mieli mu gratulować kolejnego potomka.

Pola Wiśniewska postanowiła zabrać głos i zdementować wszelkie plotki na temat rzekomej ciąży. W relacji na Instagramie opublikowała screen artykułu, który opatrzyła wymownym komentarzem. – Takie rewelacje – napisała.

Jej komentarz raczej nie pozostawia wątpliwości, że te "rewelacje" nieco mijają się z prawdą. Przypomnijmy, że Pola Wiśniewska nie raz podkreślała to, że obecnie jedyne, o czym marzy to porządna dawka snu. Jak się okazało, nic nie wskazuje, aby na ten moment myślała o kolejnym dziecku.

Wiśniewski opowiedział o związku sprzed lat. "Byłem kiedyś z facetem"

Jak pisaliśmy w naTemat, dokładnie w 2007 roku Michał Wiśniewski w rozmowie z portalem Gaylife.pl wyznał, że ma za sobą związki z mężczyznami. Wówczas wspomniano o okresie, w którym Wiśniewski "jeździł po łódzkich i warszawskich klubach gejowskich, grając tam koncerty, a w międzyczasie chodził za rękę ze swoim chłopakiem".

Dziś portale wspominają, jak wokalista na pytanie, czy jest gejem, odparł: – Ja nigdy tego nie ukrywałem. Taka była moja droga i takie doświadczenia (...) Myślę, że moja homoseksualna przeszłość wynikała przede wszystkim z tego, że nie mogłem znaleźć tego, czego szukałem. Byłem kiedyś z facetem, gdyż najwyraźniej nie dostałem miłości od kobiety.

Gwiazdor otwarcie przyznał, że ze swojej strony dokładał wszelkich starań, aby związek z mężczyzną się udał. – Gwarantuję ci, były takie próby. Bardzo się starałem – powiedział Wiśniewski.