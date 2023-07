Fundacja od Kukiza chce kolejnych milionów. Złożyła już wniosek do Morawieckiego

Związana z Pawłem Kukizem fundacja "Potrafisz Polsko!" złożyła kolejny wniosek do KPRM o dotację z rezerwy budżetowej – informuje Wirtualna Polska. Tym razem chodzi o ponad 3,1 mln zł na projekt upamiętniania cmentarzy. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

Związana z Pawłem Kukizem fundacja "Potrafisz Polsko!" ubiega się o kolejne miliony złotych z KPRM Fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Fundacja związana z Kukizem wnioskuje o dotację do KPRM

Jak ustaliła WP, wniosek o 3 177 315 zł dotacji na projekt o nazwie "Niezapomniani: nowoczesne technologie w służbie pamięci o wspólnoty pokoleń" wpłynął do premiera 31 marca 2023 roku. Na ślad tej informacji mieli trafić podczas kontroli posłowie Platformy Obywatelskiej, m.in. Robert Kropiwnicki.

Informację o istnieniu wniosku potwierdził w rozmowie z portalem prezes fundacji "Potrafisz Polsko!" Zbigniew Oborski. Podkreślił przy tym, że z KPRM nie przyszła jeszcze w tej sprawie żadna informacja zwrotna.

Celem zgłoszonego projekt ma być upamiętnianie polskich nekropolii za pomocą dronów oraz poszukiwania za granicą polskich grobów i zabytków. Oborski przekonuje jednak, że nawet jeśli Kancelaria Premiera zdecydowałaby o przyznaniu pieniędzy, nie jest pewne, że fundacja podejmie się realizacji projektu. Powodem ma być wcześniejszy projekt finansowany z rezerwy budżetowej: Instytut Demokracji Bezpośredniej.

Kontrowersyjna dotacja z KPRM

Mowa tutaj o głośnej dotacji w wysokości 4 284 900 złotych, którą "Potrafisz Polsko!" otrzymała wcześniej w tym roku. Oborski tłumaczy, że fundacja chciałaby skupić się właśnie na tym projekcie. WP zwraca jednak uwagę na to, że projekt dot. cmentarzy wpłynął do premiera Morawieckiego pod koniec marca – kiedy fundacja dysponowała już pieniędzmi na Instytut Demokracji Bezpośredniej.

Jak informowały media w kwietniu tego roku, kwota, którą otrzymała "Potrafisz Polsko!" ma pokryć cały koszt realizacji projektu pod nazwą "Instytut Demokracji Bezpośredniej". Ma to być "obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji".

Co mówi ten artykuł Konstytucji? "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio" – brzmi jego treść. Fundacja "Potrafisz Polsko", jak czytamy na jej stronie internetowej, chce aktywizować środowiska lokalne poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

"Działamy również na rzecz aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile Polski stanowią jej obywatele" – reklamuje się fundacja.

Po ujawnieniu informacji o przyznanej dotacji CIR tłumaczyło TVN24, że "oferta spełniła wymogi formalne określone w przepisach ustawy". Jak dodano, "za zleceniem realizacji tego zadania przemawiały przesłanki o zwiększeniu świadomości i wiedzy obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej".

"Przedmiot projektu kwalifikował się do katalogu zadań publicznych m.in. w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Upowszechnia on ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwłaszcza działań wspomagających rozwój demokracji" – wskazano w e-mailu do redakcji TVN24.