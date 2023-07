Kolejne niepokojące informacje z Grecji. Turystka z Wielkiej Brytanii, która przebywała na wyspie Rodos, miała zostać zgwałcona przez dużo starszego mężczyznę w jednym z hoteli. O sprawie poinformowała brytyjska prasa.

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Rex Features/East News

Brytyjska turystka zgwałcona podczas wakacji w Grecji

Jak podał "Daily Mail", do zdarzenia miało dojść 3 lipca na wyspie Rodos. Młoda dziewczyna późnym wieczorem znajdowała się w aptece w miejscowości Lindos. Tam miała spotkać 47-letniego obywatela Grecji, który zabrał ją południa wyspy do głównego miasta.

Według serwisu 21-latka około godziny 2:00 miała zostać zaatakowana przez Greka, który groźbami zmusił ją do obcowania płciowego. Kilka godzin po zdarzeniu dziewczyna zgłosiła się na miejscowy komisariat i złożyła zeznania.

Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci ubrań 21-latki, który następnie wysłali do laboratorium w celu przeprowadzenia ekspertyz, aby zebrać resztki DNA napastnika. Sprawą zajmuje się grecka prokuratura.

Anastazja Rubińska nie żyje. Polka zamordowana na wyspie Kos

Sprawa śmierci 37-latki z Mołdawii oraz zgwałconej brytyjskiej turystki od razu przywołuje na myśl dramat Anastazji Rubińskiej. Przypomnijmy, do zaginięcia 27-latki z Wrocławia doszło w nocy w poniedziałek 12 czerwca.

Kobieta miała tego dnia wolne w pracy i postanowiła, że wybierze się na drinka. We wtorek po południu na policję zgłosił się 28-letni partner dziewczyny, którego zaniepokoił fakt, że z Anastazją nie ma kontaktu. Około godz. 22:30 Anastazja zadzwoniła do swojego chłopaka. Powiedziała mu, że jest pijana, a z powrotem do hotelu podrzuci ją na motocyklu przyjaciel.

Niedługo potem Anastazja przesłała partnerowi pinezkę z lokalizacją. Poprosiła, aby ją z tego miejsca odebrać, ale gdy na miejsce przybył jej partner, dziewczyny już nie było.

19 czerwca odnaleziono ciało Anastazji. Zwłoki kobiety leżały w opuszczonym budynku. Podejrzanym o zabójstwo 27-letniej Polki jest obywatel Bangladeszu Salahuddin S. Grecka policja postawiła 32-latkowi zarzuty uprowadzenia, gwałtu i morderstwa z premedytacją. Oskarżony nie przyznaje się do winy.