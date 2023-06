Jest ciąg dalszy sprawy śmierci Anastazji Rubińskiej. 32-letni obywatel Bangladeszu Salahuddin S. usłyszał zarzuty zabójstwa z premedytacją. Decyzją greckiego sądu mężczyzna przebywa w areszcie. Na ten moment nie przyznaje się do zbrodni.

Anastazja Rubińska nie żyje. Salahuddin S. z zarzutem, matka mówi o gwałcie. Fot. Facebook

Salahuddin S. z zarzutem zabójstwa! Matka Anastazji mówi też o gwałcie

Dotychczas główny podejrzany w sprawie Anastazji Rubińskiej usłyszał zarzut uprowadzenia i zgwałcenia 27-latki. Teraz do listy zarzutów dochodzi zabójstwo z premedytacją. Decyzją sądu Salahuddin S. trafił do aresztu, skąd będzie oczekiwał na rozprawę, a w ostateczności na wyrok.

W rozmowie z grecką telewizją Mega mama Anastazji skomentowała sprawę. – Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mam dziecka, które zostało zgwałcone w bestialski sposób (...) Na pewno moja córka się broniła. Może gdyby się nie broniła, to by żyła – powiedziała Natalia Rubińska.

W rozmowie z naTemat adwokat rodziny, Jarosław Kowalewski powiedział, że Slahuddin S. może usłyszeć w Grecji wyrok nawet dożywotniego pozbawienia wolności. – Ten najsurowszy wymiar kary wydaje się być realny – powiedział. – Moja praktyka prowadzi do takiego wniosku, że sprawca pod naporem materiału dowodowego i argumentacji śledczych, w pewnym momencie pęka, otwiera się i wyjawia istotne okoliczności czyny. Trudno powiedzieć, czy w tej sprawie tak będzie, ale skoro przesłuchanie trwało około 3,5-4h , to podejrzany jakąś wersje wydarzeń musiał przedstawić – podkreślił.

Podejrzany ws. zabójstwa Anastazji Rubińskiej nie przyznaje się do winy

Z relacji greckiej prasy wynika, że obywatel Bangladeszu wielokrotnie zmieniał wersje zdarzeń, jednak wciąż nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Obecnie policja skoncentrowała śledztwo na analizie materiału DNA, sprawdzeniu telefonów komórkowych sprawcy i Polki oraz wynikach badań histopatologicznych i toksykologicznych. Jak pisaliśmy w naTemat, w ciągu najbliższych kilku godzin okaże się, czy materiał pobrany spod paznokci zmarłej pasuje do tego pobranego od 32-latka.

Co więcej, narastają podejrzenia, że sprawca miał wspólników. – Zakładam, że tych sprawców może być więcej, chociażby z racji tego, że wiemy, że to ciało zostało przetransportowane kilkaset metrów od miejsca zamieszkania 32-latka. Nie ukrywam, że być może ktoś pomagał w ukryciu zwłok, ale ustalenie tego wymaga wnikliwej pracy śledczej – zaznaczył mec. Kowalewski.

W kręgu zainteresowania służb wciąż pozostaje jeszcze kilka osób, które nie zostały aresztowane, jednak otrzymały zakaz opuszczania wyspy Kos do czasu wyjaśnienia sprawy Anastazji Rubińskiej.