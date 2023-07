Jenna Ortega, która zdobyła popularność dzięki roli Wednesday Addams w serialu "Wednesday" Netfliksa, udzieliła ostatnio wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak na jej widok reagują fani. Młoda aktorka wspomniała o dziwnej sytuacji, jaka spotkała ją ze strony stewardesy.

Jenna Ortega opowiedziała o najdziwniejszym spotkaniu z fanem. Fot. kadr z serialu "Wednesday"; materiał prasowy Netflix

Jenna Ortega pracuje w zawodzie aktorki od najmłodszych lat, więc kontakt z fanami nie jest jej obcy - tym bardziej, że przez pewien czas odgrywała główną rolę w popularnym serialu dla dzieci "Rodzinka od środka" stacji Disney Channel. Niemniej największą popularność przyniosła 20-letniej gwieździe i "królowej krzyku" kreacja Wednesday Addams w produkcji Netfliksa.

W rozmowie z czasopismem "The Hollywood Reporter" Ortega powiedziała, co myśli o spotkaniach z fanami. Jak sama zauważyła, ludzie najczęściej rozpoznają ją dzięki "Wednesday" i roli Tary Carpenter w serii "Krzyk".

– Wednesday cieszy się o wiele większą publicznością, niż się spodziewałam. Pod względem wieku to zarówno starsi, jak i młodsi ludzie – mówiła. Za przykłady najdziwniejszych spotkań z udziałem fanów Ortega podała sytuacje mające miejsce w samolotach. – Budziłam się z notatkami pod nosem lub innymi podobnymi rzeczami. Wczoraj wysiadłam z jednego, a na koniec stewardesa rozwiązała swój koczek i zaplotła włosy w dwa warkocze, przeczesała grzywkę i powiedziała: "Zmusiłaś mnie do tego" – zdradziła, nawiązując do kultowej fryzury Wednesday.

Platforma Netflix zapowiedziała już drugi sezon hitu. Jedną z producentek nadchodzących odcinków będzie odtwórczyni tytułowej roli. Jak podają zagraniczne media, kontynuacja "Wednesday" skupi się przede wszystkim na horrorze i porzuci wątki romantyczne.

Pod koniec pierwszej odsłony Wednesday tkwiła w trójkącie miłosnym między Tylerem a Xavierem. Wielu fanów serialu marzyło o tym, by Wednesday skończyła w związku ze swoją przyjaciółką i lokatorką, wilkołakiem Enid.

Z początku Jenna Ortega nie chciała grać Wednesday Addams

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, o mały włos, a Ortega wcale nie wcieliłaby się w tytułową bohaterkę. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Sunday Times" wyznała, że początkowo nie chciała występować w serialach z obawy przed tym, że odbiorą jej możliwość grania w filmach. W pierwszej chwili odrzuciła propozycję Netfliksa. – Odpuściłam sobie. Chciałam skupić się na filmach. (...) Bałam się, że jeśli podpiszę kontrakt na kolejny serial, przeszkodzi mi on w robieniu tego, na czym mi najbardziej zależało – tłumaczyła aktorka.

Ortega zmieniła decyzję, gdy dowiedziała się, że w produkcji "Wednesday" bierze udział jej idol – reżyser Tim Burton (m.in. "Edward Nożycoręki" i "Miasteczko Halloween"). – Jedynym powodem, dla którego zdecydowałam się na tę rolę, był fakt, że Tim to absolutna legenda. Świetnie się ze sobą dogadywaliśmy – dodała.