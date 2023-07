Dopiero teraz będzie afera z mieczem dla Rydzyka. Eksperci wskazują, że to... podróbka

Mateusz Przyborowski

N ie wiadomo, skąd pochodzi miecz za ćwierć miliona złotych, który w niedzielę Jacek Sasin wręczył Tadeuszowi Rydzykowi na Jasnej Górze. Dwóch cenionych profesorów twierdzi jednak, że eksponat, na którego zakup pieniądze wyłożyła fundacja należąca do spółki skarbu państwa, to... falsyfikat. I mają na to poważne dowody.