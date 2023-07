J acek Sasin we wtorek w Sejmie został poniekąd wywołany na mównicę, by wytłumaczyć się z prezentu za 250 tys. zł, który wręczył na Jasnej Górze o. Tadeuszowi Rydzykowi. – Spółki skarbu państwa zarabiają godnie i mogą sobie pozwolić na to, żeby wspierać inicjatywy ważne dla społeczeństwa – powiedział. Posłów opozycji, którzy dopytywali o miecz "z czasów Mieszka I", wysłał "do specjalistów".





Sasin tłumaczył się w Sejmie z miecza dla Rydzyka. Nie uwierzycie, gdzie wysłał posłów

Mateusz Przyborowski

Jacek Sasin we wtorek w Sejmie został poniekąd wywołany na mównicę, by wytłumaczyć się z prezentu za 250 tys. zł, który wręczył na Jasnej Górze o. Tadeuszowi Rydzykowi. – Spółki skarbu państwa zarabiają godnie i mogą sobie pozwolić na to, żeby wspierać inicjatywy ważne dla społeczeństwa – powiedział. Posłów opozycji, którzy dopytywali o miecz "z czasów Mieszka I", wysłał "do specjalistów".