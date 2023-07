Najpierw roszady w śniadaniówce, a teraz w "Mam Talent"? Te gwiazdy mają pożegnać się z show

Ostatnio niespodziewane zmiany w obsadzie "Dzień Dobry TVN" zszokowały świat mediów. Pożegnano się z pięcioma gospodarzami programu. Teraz informacje z jednego z tabloidów sugerują, że w TVN szykuje jeszcze więcej kadrowych roszad. Po ponad dekadzie udziału w programie "Mam Talent", zarówno Małgorzata Foremniak jak i Marcin Prokop mogą go opuścić. To nie koniec.

Kolejne rewolucje w TVN. Podano, które nazwiska żegnają się z "Mam Talent"

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez tabloid, nie tylko prowadzący, ale także niektórzy członkowie jury mają opuścić program "Mam Talent". Marcin Prokop, Michał Kempa, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment mają stracić pracę.

– Szefowa Lidia Kazen uważa, że tylko ona przyciąga widzów i budzi emocje. Posadę jurora mają stracić Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Do zwolnienia są też prowadzący Marcin Prokop i Michał Kempa – przekazała na łamach "Super Expressu" jedna z wysoko postawionych w stacji osób. – Format będzie całkowicie odświeżony i zyska nowe twarze – poinformował informator tabloidu.

Przypomnijmy, że już w styczniu Kempa w rozmowie z Kasią Gargol w naTemat zwierzył się, że sam zamierza zrezygnować z prowadzenia show. – Nie nazwałbym tego porażką. Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać (...) Ja ogólnie bardzo lubię wchodzić w rolę, czasami wchodzę w nie nawet bardzo dobrze, ale w tamtą jakoś nie potrafiłem – przyznał komik.

Według najnowszych informacji pochodzących z tabloidu zwolnienie mogło szczególnie uderzyć w Prokopa, który, tak jak Foremniak, od początku jest związany z rozrywkowym formatem. Doniesienia sugerują, że obawia się on, że może to wpłynąć na stawki, które otrzymuje za uczestnictwo w rozmaitych eventach.

– Wprawdzie ma "Dzień dobry TVN", ale jeden program to dla niego za mało. Jest spragniony pracy, poza tym boi się, że jeśli mniej go będzie w telewizji, to odbije się to na jego stawkach za eventy, których dziś jest królem. Małgosia sobie poradzi, jest optymistką, ale będzie jej trudniej. Taki regularny program to stały dochód, którego ona jako aktorka nie ma nigdzie indziej – podano.

Foremniak może mieć podobne obawy dotyczące swojej sytuacji finansowej. "Super Express" wyliczył, że gwiazda mogła otrzymywać nawet 100 tysięcy złotych za sezon w "Mam Talent". Z dotychczasowej ekipy "Mam Talent", jedynie Agnieszka Chylińska ma pozostać na swoim "fotelu". Nie jest jeszcze jasne, kto zastąpi pozostałych członków jury i prowadzących program. Podobno w stacji TVN obecnie przeprowadzane są intensywne dyskusje i rozważane są różne opcje.

AKTUALIZACJA: Prokop dementuje plotki

Marcin Prokop w sobotnie przedpołudnie zdążył odnieść się do doniesień "Super Expressu". Oznajmił, że nigdzie się nie wybiera - widzowie nadal będą mogli oglądać go w popularnym show.

"Wystarczyło, że na chwilę zniknąłem z 'Mam Talent', a Super Express zdążył mnie już wyrzucić (...) Kochane media plotkarskie, których dziennikarską sztukę niezmiernie podziwiam, choćby za to, że potraficie obrócić ze***e się muchy owocówki w sadzie pod wiązowną w krwawy armagedon - ja rozumiem, że czasami, kiedy u Caroline Derpienski lub byłej dziewczyny Jakuba Rzeźniczaka niewiele się dzieje, musicie się pożywić szołbiznesowym planktonem w rodzaju mojej osoby, ale - na trygława i swaroga - jak chcecie wiedzieć, co słychać, to zadzwońcie. Z serca błogosławię" – napisał.

Roszady w "Dzień dobry TVN"

22 czerwca na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" pojawił się zaskakujący post. Z programem żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme. Podziękowano również Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan, ale już wiadomo, że paniom niebawem przypadnie prowadzenie własnych formatów.

Filip Chajzer zaś przebywa obecnie na urlopie zdrowotnym i pracuje nad własnym biznesem, który nie jest związany z mediami. Ostatnio dał do zrozumienia, że po wakacjach nie wróci do śniadaniówki. Z widzami nadal o poranku będą się witać: Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński.

Jak pisaliśmy w naTemat, dziennikarze portalu Plejada.pl postanowili skontaktować się ze stacją, aby zapytać o powody tych decyzji. W odpowiedzi otrzymali komentarz od Biura Prasowego TVN Warner Bros Discovery.

"Ani, Andrzejowi, Gosi jesteśmy ogromnie wdzięczni za dotychczasową współpracę. Jesienią zaprezentujemy nową odsłonę 'Dzień Dobry TVN'. Chcemy, by program zmieniał się dla naszych widzów i był odpowiedzią na ich potrzeby. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy" – podali, sugerując, że na te kroki miały wpływ reakcje oglądających śniadaniówkę.