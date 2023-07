Śmierć Patryka Peretti wstrząsnęła całą Polską. 24-latek doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w którym na miejscu zginął on i trzech pasażerów. W sieci nie brakuje nieprzyjemnych komentarzy pod adresem Sylwii Peretti. Projektantka, Ewa Minge zaapelowała do internautów, by się opamiętali. "Jak można tak ciąć na plasterki matkę w żałobie, która przeżywa najtragiczniejszy czas z możliwych" – podkreśliła.





Minge apeluje o zaprzestanie znęcania się nad Peretti. "Wszyscy, którzy zginęli, byli współwinni"

Joanna Stawczyk

Śmierć Patryka Peretti wstrząsnęła całą Polską. 24-latek doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w którym na miejscu zginął on i trzech pasażerów. W sieci nie brakuje nieprzyjemnych komentarzy pod adresem Sylwii Peretti. Projektantka, Ewa Minge zaapelowała do internautów, by się opamiętali. "Jak można tak ciąć na plasterki matkę w żałobie, która przeżywa najtragiczniejszy czas z możliwych" – podkreśliła.