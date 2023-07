Kołodziejczak trafił do szpitala i dopiekł ministrowi. "Ugasi pan gaśnicą?"

Michał Kołodziejczak jest w szpitalu. Przykre okoliczności nie przeszkodziły liderowi AgroUnii, by zakpić z ministra rolnictwa. – Ugasi pan to gaśnicą? – pyta w mediach społecznościowych Roberta Telusa.

Michał Kołodziejczak podczas pobytu w szpitalu zakpił z ministra rolnictwa. fot. fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/Twitter/Michał Kołodziejczak

We wtorek 25 lipca Michał Kołodziejczak wrzucił do sieci zdjęcie, na którym widać, jak leży na szpitalnym łóżku podłączony do kroplówki. Szef AgroUnii podzielił się w mediach społecznościowych historią, która spotkała go podczas hospitalizacji.

"Jestem w szpitalu, na moją salę przyszedł młody mężczyzna. Zaczął opowiadać, że jest rolnikiem i trafił do szpitala, bo nie wyrabia mu serce" – czytamy we wpisie Kołodziejczaka na Twitterze.

"Od słowa do słowa i ze łzami w oczach przyznał, że serce mu nie wyrabia, bo żeby utrzymać gospodarstwo, pracuje w firmie brukarskiej. I nie ma czasu na jakikolwiek odpoczynek, a dodatkowo dochodzi do tego presja i stres" – przekazał lider AgroUnii.

Najwyraźniej za taki stan rzeczy i problemy polskich gospodarzy Kołodziejczak obarcza winą Roberta Telusa, ministra rolnictwa. Na końcu wpisu szef AgroUnii oznaczył polityka i zadał mu retoryczne pytanie. "Ugasi pan to gaśnicą?" – ironizował Kołodziejczak.

Chciał błysnąć, zaliczył wpadkę. Telus usuwa film z gaśnicą

O co dokładnie chodziło Kołodziejczakowi, gdy odniósł się do ministra Telusa i gaśnicy?

Jak pisaliśmy w naTemat, kilka dni temu członek rządu Prawa i Sprawiedliwości zadebiutował w serwisie TikTok. Na profilu Telusa można obejrzeć na razie sześć filmików. Był jeszcze jeden, ale zniknął już z jego konta. Nic dziwnego, ponieważ polityk PiS zaliczył przykrą wpadkę. Nagranie pochodziło z jednego z festynów, a w założeniu miało dotyczyć tego, jak partia rządząca świetnie radzi sobie z ratowaniem sytuacji w polskim rolnictwie. Na filmiku widzimy, jak Robert Telus chwyta gaśnicę w dłoń i mówi: – Tak właśnie gasimy pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie.

Po tych słowach polityk PiS uruchamia gaśnicę i zaczyna... gasić powietrze, a przy okazji rozpryskuje jej zawartość na samego siebie. W pewnym momencie na drugim planie widać także zdziwione całą sytuacją dziecko.

Filmik zamieścił na Twitterze m.in. Sławomir Mentzen. "Twój stary na tiktoku" – skomentował ironicznie polityk Konfederacji. Jeden z internautów napisał: "Cienka jest granica między promocją a obciachem", ale są też inne komentarze. "Ten krótki filmik doskonale ilustruje, że działanie naszego rządu to bicie piany. Ma charakter wybitnie edukacyjny. Powinno się go puszczać wszystkim tym, którzy wciąż wierzą w kompetencje tego rządu"; "Trwa Kompletna Idiokracja"; "Sam się zgasił" – mogliśmy przeczytać.