Do Leonarda DiCaprio przywarła łatka hollywoodzkiego kobieciarza. Ba, znany aktor stał się nawet obiektem żartów z powodu jego związków z kobietami nie starszymi niż 25 lat. Zagraniczne media donosiły ostatnio, że zdobywca Oscara spotyka się z indyjsko-brytyjską modelką. Neelam Gill zabrała głos w sprawie pogłosek.

Leonardo DiCaprio spotyka się z Neelam Gill? Modelka dosadnie odpowiada

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Leonardo DiCaprio stał się internetowym memem po tym, jak jeden z internautów sprawdził, ile lat miały średnio jego byłe dziewczyny. Amerykańskie media podkreślały, że gwiazdor "Titanica", "Wilka z Wall Street" i "Pewnego razu... w Hollywood" nie umawiał się nigdy (przynajmniej oficjalnie) z kobietami, które miały więcej niż 25 lat.

Od prawie roku po mediach społecznościowych krążą plotki o tym, że DiCaprio spotyka się z 28-letnią topmodelką Gigi Hadid. W lipcu bieżącego roku widziano ich wspólnie na imprezie w Hamptons. Doniesienia o ich relacji były często sprzeczne - tabloidy raz pisały, że są parą; raz, że tylko się przyjaźnią.

Obecnie najbardziej spekuluje się o relacji DiCaprio z indyjsko-brytyjską modelką, która pracowała dla domu mody Burberry i sklepu odzieżowego Abercrombie & Fitch - Neelam Gill. 28-latka zabrała głos w sprawie plotek na swoim InstaStories. "Żeby było jasne... nie jestem nową dziewczyną DiCaprio. W rzeczywistości jestem w związku z jego dobrym przyjacielem" – oznajmiła, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Plotki o ich rzekomym romansie zrodziły się, gdy oboje zostali sfotografowani przez paparazzi najpierw na jachcie w Sardynii, a później na łodzi w St. Tropez.

Przypomnijmy, że zdobywca statuetki Oscara za rolę w filmie historycznym "Zjawa" w reżyserii Alejandro Gonzaleza Inarritu spotykał się w przeszłości m.in. z Camilą Morrone (modelką i aktorką z serialu "Daisy Jones and the Six"), Toni Garrn (gwiazdą "Spider-Man: Daleko od domu"), Gisele Bündchen (brazylijską topmodelką), Blake Lively (odtwórczynią Sereny z serialu "Plotkara") oraz Bar Refaeli (izraelską modelką i byłym aniołkiem Victoria's Secret).

Sandra Kubicka miała dać kosza DiCaprio

Polska modelka Sandra Kubicka przytoczyła w rozmowie z Idą Nowakowską i Aleksandrem Sikorą pewną historię sprzed lat. Z relacji Polki wynikało, że w przeszłości wpadła w oko DiCaprio.

Zapytana o to, dlaczego odrzuciła jego zaloty, odpowiedziała: – Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie.

Według Kubickiej amerykański aktor dociekliwie szukał z nią kontaktu.– On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił, pytając, czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę gentleman – stwierdziła w podcaście Telewizji Polskiej "Bądźmy Razem".

