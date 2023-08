Czy mogę dostać mandat jako pasażer za brak gaśnicy w aucie? Oto wyjaśnienie przepisów

Nie tylko kierowca musi się liczyć z możliwością dostania mandatu. Na pasażerach też ciążą pewne obowiązki w określonych przypadkach. Czasami pojawiają się pytania, czy pasażer też może na przykład dostać mandat za brak gaśnicy w aucie. Wyjaśniamy, jak to wygląda w przepisach.

Mandaty, które grożą kierowcom, są dla nas dość oczywiste. Nadmierna prędkość, niedozwolone manewry czy inne brawurowe zachowania są karane i nikogo to nie dziwi. W przypadku pasażerów sytuacja nie jest tak oczywista. Mogłoby się przecież wydawać, że jeśli ktoś nie siedzi za kółkiem, nie powinien się niczym martwić. W rzeczywistości wygląda to trochę inaczej.

Oczywiście pasażerowie nie będą ponosić winy za większość przewinień na drodze, ale faktem jest, że mandat dla pasażera w określonych przypadkach jest możliwy. Zakładają to przepisy Kodeksu wykroczeń.

Za co pasażer może dostać mandat?

Jedną z najbardziej oczywistych sytuacji może być mandat za niezapięcie pasów. Każda z osób w pojeździe powinna mieć zapięte pasy, chyba że zwalnia z tego orzeczenie lekarskie. Jeśli pasażer jedzie bez pasów, grozi mu mandat w wysokości 100 zł. Co więcej, dokładnie tyle samo dostanie kierowca (dodatkowo jeszcze cztery punkty karne) za naganne zachowanie pasażera. Nawet jeśli osoba za kierownicą miała zapięte pasy.

Mandat dla pasażera za brak gaśnicy?

Wiele osób może pomyśleć, że to kierowca odpowiada za wszystko, co związane z przygotowaniem samochodu do jazdy. Przepisy w Kodeksie wykroczeń w tym kontekście precyzują trzy przypadki, z których wynika, że mandat może zostać wystawiony za dopuszczenie do prowadzenia:

osoby, która nie posiada wymaganych uprawnień

pojazdu, który nie ma wymaganych dokumentów dopuszczających go do ruchu

pojazdu, który ma braki w obowiązkowym wyposażeniu

Ten ostatni punkt jest tu kluczowy i dotyczy wspomnianej gaśnicy, ale od razu zaznaczmy, że nie każdy pasażer będzie za to ukarany. Żeby dostać mandat, musi on być właścicielem auta, albo być zapisany w dokumentach i użytkować dany samochód np. jako pojazd służbowy. W skrócie, jeśli wsiadacie ze znajomym do JEGO auta, złapie was policja i wyjdą braki w wyposażeniu, to on poniesie odpowiedzialność.

Tu warto przypomnieć: w samochodzie muszą znaleźć się przede wszystkim obowiązkowe elementy wyposażenia, czyli gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Za granicą zwykle dochodzą do tego apteczka i kamizelka odblaskowa, chociaż to tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy, które każdy, bez względu na przepisy powinien mieć w pojeździe.

Pijany kierowca i mandat dla pasażera?

Taką sytuację jasno określa art. 96 §1 pkt. 3 Kodeksu wykroczeń, który zacytujemy poniżej w całości.

Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze grzywny. Art. 96 §1 pkt. 3 Kodeksu wykroczeń

Przy czym warto tu podkreślić, że każdy pasażer świadomy podróżowania z pijanym kierowcą, bez względu na przepisy powinien zareagować i nie dopuścić do tego, by osoba pod wpływem wsiadła za kółko.