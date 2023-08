J ak ujawnił portal gazeta.pl, rządowe strony mają wykorzystywać wyszukiwarki internetowe do propagowania fake newsów oraz świadomie i z premedytacją wprowadzać Polaków w błąd. To prosty i tani sposób do szerzenia rządowej propagandy.





Tak PiS manipuluje informacjami. Wykorzystuje do tego wyszukiwarki

Dominika Stanisławska

Jak ujawnił portal gazeta.pl, rządowe strony mają wykorzystywać wyszukiwarki internetowe do propagowania fake newsów oraz świadomie i z premedytacją wprowadzać Polaków w błąd. To prosty i tani sposób do szerzenia rządowej propagandy.