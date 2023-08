Paulina Smaszcz dodała wymowny wpis. Skierowała do mężczyzn mocne słowa

Paulina Smaszcz opublikowała nowy wpis w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła pochwalić się efektami najnowszej sesji zdjęciowej. Jednak nie fotografie, a opis, którym je opatrzyła przykuły uwagę internautów. Cytatem, który umieściła uderza w mężczyzn.

Paulina Smaszcz w ostatnim czasie była jednym z najgłośniejszych nazwisk w polskim show-biznesie. Jeszcze do niedawna regularnie komentowała sprawy związane ze swoim byłym mężem Maciejem Kurzajewskim i jego partnerką Katarzyną Cichopek. Jakiś czas temu Smaszcz wydała nawet oświadczenie, w którym poinformowała, że "wybaczyła już swojemu byłemu mężowi". Osoby śledzące jej aktywność w mediach społecznościowych, mają okazję dość dobrze poznać jej życie. Celebrytka chętnie dzieli się swoją codziennością, nawet podczas okresów wypoczynku.

Mimo wszystko nie da się ukryć, że w ostatnim czasie "kobieta petarda" odpuściła byłemu mężowi i jego partnerce. Od dłuższego czasu w żaden sposób nie uderzała w parę, wypowiadając się na ich temat czy publikując wpisy. Nie zmienia to faktu, że Smaszcz nieustannie pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje posty, w których dzieli się z internautami rozmaitymi przemyśleniami.

Teraz na Instagramie dziennikarki pojawił się nowy wpis. Paulina Smaszcz postanowiła pochwalić się swoim obserwującym rezultatem najnowszej sesji zdjęciowego. Ekspertka od PR-u i marketingu udostępniła dwa zdjęcia, na których ubrana jest w białą suknię z głębokim dekoltem i wysokim rozcięciem.

Przypomnijmy, że mentorka kobiet często dzieli się ze swoimi fankami życiowymi sentencjami. Nie mogło być inaczej i w tym przypadku. Tym razem Smaszcz podzieliła się bardzo wymownym cytatem dotyczącym mężczyzn. Opublikowane słowa uderzały w poczucie wstydu u facetów. Zdaniem celebrytki, mężczyźni najbardziej powinni wstydzić się łez ukochanych, które wylały z powodu ich nagannego zachowania.

Największym wstydem dla mężczyzny powinny być łzy jego kobiety , z powodu jak się zachował, jak ją obraził, okłamał, oszukał, okradł, jak jej nie docenił i jak nie dał jej wsparcia. Niektórzy tego wstydu nie mają. Paulina Smaszcz

Wpis wzbudził wśród internautów wiele emocji. Pod postem wylała się fala komentarzy. "Kiedy Pani przestanie syczeć z nienawiści i pluć jadem. Ta zła karma kiedyś wróci i wtedy się Pani nie pozbiera. Ile można się żywić nienawiścią. A swoje toksyczne sesje ubarwia Pani roznegliżowanymi fotkami z dekoltem do pasa, to jest chore"; "Rozumiem, że dotyczy to w równym stopniu kobiet, czy Pani zdaniem, tylko mężczyźni są zobowiązani do doceniania, wspierania i tylko zachowania mężczyzn obrażają, okłamują, okradają ? Może niektóre kobiety też tego wstydu nie mają, ale Pani z góry założyła, ze 'zło' ma płeć, u Pani zawsze tą samą" – pisali oburzeni mężczyźni.

Pomimo wszystko kobiety stanęły w obronie swojej mentorki. W komentarzach wylała się fala emotikon przedstawiających czerwone serca czy dłonie bijące brawo. Nie brakowało również słów wsparcia. "Prawda, prawda, prawda"; "Następne niech już będą tylko łzy szczęścia"; "Najpiękniejsza"; "Super pani wygląda" – czytamy.