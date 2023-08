Szyc rozgrzał publiczność do czerwoności. Na Pol'and'Rock Festiwal zaśpiewał przebój O'Connor

Borys Szyc był kolejnym prelegentem podczas panelu Akademii Sztuk Przepięknych na Pol'and'Rock Festiwal. Kiedy oddano głos publiczności nie brakowało gromkich braw, salw śmiechu, a nawet wokalnego popisu. Aktor wykonał przed zgromadzonymi wielki przebój Sinéad O'Connor "Nothing Compares 2 U".

Pol'and'Rock Festiwal: Szyc śpiewa "Nothing Compares 2 U" O'Connor [WIDEO] Fot. YouTube.com / @Onet Styl Życia

W sobotę (5 sierpnia) zakończył się Pol'and'Rock Festiwal. Jak, co roku wydarzenie zostało organizowane przez Jerzego Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy festiwalu oprócz znakomitych koncertów zapewnili uczestnikom również udział w inspirujących spotkaniach ze znanymi osobowościami, a także ekspertami. Miejscem do tego przeznaczonym był namiot Akademii Sztuk Przepięknych (ASP).

"Akademia Sztuk Przepięknych to miejsce ważnych spotkań i rozmów. To miejsce, w którym Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz opowiadali o losach Polski, miejsce, w którym Monika Olejnik i Tomasz Sekielski rozprawiali na temat dziennikarzy i dziennikarstwa, to przestrzeń, w której Dorota Masłowska, Janusz Głowacki i Jerzy Bralczyk opowiadali o języku i jego roli w dzisiejszym świecie. Zawsze są to ludzie wyjątkowi (...) Pierwszym rektorem ASP był Zbigniew Hołdys" – czytamy na stronie festiwalu.

Spotkania ASP przyciągają wielu zainteresowanych. Nie tylko do namiotu podczas festiwalu, ale również przed komputery, gdyż rozmowy są transmitowane na żywo w sieci. Podczas sobotniego panelu (5 sierpnia) uczestnicy wydarzenia spotkali się z Borysem Szycem, którego nikomu nie trzeba było przedstawiać.

Jak wspomniał na samym początku, na to spotkanie aktor musiał poczekać, ponieważ wcześniej nie czuł się w pełni gotów.

– Ja nie odmawiałem. Ciągle coś się działo i ciągle nie mogłem. Albo lata temu jeszcze nie byłem w stanie, żeby tutaj przyjechać. Albo czułem, że nie mam jeszcze nic do powiedzenia. Minęło już tyle lat, że postanowiłem bardziej zarządzać swoim życiem i czasem. Teraz powiedział sobie, że to jest dla mnie ważne, żeby się z wami spotkać (publicznością ASP – przyp.red.), a nie inne rzeczy – wytłumaczył na samym wstępie.

Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Nie jest tajemnicą, że Borys Szyc zmagał się z chorobą alkoholową. Większa część panelu dotyczyła właśnie uzależnienia i walki z nim. Chociaż całe wydarzenie przebiegało w bardzo pozytywnej atmosferze. Prawdziwe show rozpoczęło się, gdy do głosu dopuszczona została publiczność. Wówczas nie brakowało salw śmiechu, gromkich braw, a nawet popisu wokalnego gwiazdora "Warszawianki".

W trakcie zadawania pytań przez zgromadzoną w namiocie ASP uczestników aktor zachwycił zgromadzonych wyjątkowym wykonaniem największego przeboju zmarłej niedawno Sinéad O'Connor.

Jego interpretacja "Nothing Compares 2 U" zaskoczyła publiczność. Pomimo tego wszyscy obecni na miejscu nie kryli swojego zachwytu, nagradzając występ Szyca gromkimi brawami.

Wcześniej prowadząca spotkanie Ewa Raczyńska, widząc, jak świetnie radzi sobie w interakcji z publicznością podsumowała: – Słuchajcie następnym razem zobaczymy Borysa na Dużej Scenie, po prostu, a nie na ASP – przyznała. Na co aktor natychmiastowo odpowiedział: – To znaczy, ja się dziwię, że jestem na jakiejś małej scenie, bo to jest... Więcej ludzi mogłoby wejść po prostu – zażartował Borys Szyc.