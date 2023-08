PiS w koalicji nie tylko z Konfederacją? Odpowiedzi Polaków mogą zaskoczyć

Konfederacja jest jedyną partią, z którą Jarosław Kaczyński mógłby względnie łatwo utworzyć koalicję – wynika z sondażu Research Partner dla "Rzeczpospolitej". Co ciekawe, są osoby, które wierzą w możliwość powstania porozumienia na linii... PiS-Koalicja Obywatelska lub PiS-Lewica.

Kaczyński i Mentzen? Sondaż pokazał, jak widzą to Polacy. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Kaczyński i Mentzen? Sondaż pokazał, jak widzą to Polacy

Żaden z sondaży od 2 lat nie daje Jarosławowi Kaczyńskiemu szans na samodzielne rządy. Pomimo intensywnej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, wszystko wskazuje na to, że o kształcie przyszłego rządu zadecyduje to, jaki wynik odnotuje Konfederacja.

Już jednak wiadomo, że bez koalicjanta Kaczyński może co najwyżej pomyśleć o utrzymaniu władzy, a nie realnie ją zdobyć. Według sondażu Research Partner dla "Rzeczpospolitej" aż 30 proc. badanych wprost wskazuje skrajną prawicę jako naturalnego partnera do rozmów dla PiS.

Co ciekawe, wyborcy nie widzą innej możliwości dla Zjednoczonej Prawicy. Aż 28,5 proc. osób uważa, że obecny rząd nie będzie w stanie nawiązać porozumienia z żadnym innym ugrupowaniem.

21,4 proc. ankietowanych zaś nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie. A co z pozostałą grupą? 8,5 proc. osób wskazało koalicję PiS-PSL, a 5,3 proc. PiS-KO. Do tego dochodzi 3,3 proc. osób wierzących w koalicję PiS-Lewica i PiS-Polska2050.

Sondaże pokazują, że poparcie PiS stoi w miejscu

Jeszcze 12 sierpnia pisaliśmy o sondażu Estymator dla Dorzeczy.pl, z którego wynika, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości utknęło w miejscu i kształtuje się w nim na poziomie 34,3 proc. – czyli bez zmian w porównaniu z badaniem z lipca.

Na drugim miejscu niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,6 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Podium zamyka tradycyjnie już Konfederacja, mająca poparcie na poziomie 14,9 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

W tym układzie sił Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 188 mandatów, co oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby samodzielnie rządzić. Uratować ją może sojusz z Konfederacją, która wprowadziłaby do Sejmu 63 posłów.

Równocześnie jednak własnego rządu nie dałaby rady zbudować również opozycja: do Koalicji Obywatelskiej powędrowałoby 137 mandatów, do Trzeciej Drogi – 43, a do Lewicy – 28.