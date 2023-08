M agdalena Filiks po śmierci syna pierwszy raz wyszła do ludzi i zaczęła zachęcać do włączenia się w projekt Donalda Tuska o kontroli wyborów do Sejmu i Senatu. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej miała także zdecydować się na start do parlamentu ze Szczecina. "Każdy dzień jest koszmarem" – napisała na Twitterze.





Po śmierci syna wraca do polityki. Filiks: Najtrudniej jest się uśmiechać

Alan Wysocki

