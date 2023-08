Radom żąda wyjaśnień od władz. Są zbulwersowani po przelocie samolotów F-16

Łukasz Grzegorczyk

W ładze Radomia chcą wyjaśnień od wojska i resortu obrony w sprawie lotów szkoleniowych F-16, które wywołały niepokój wśród mieszkańców. Samoloty przekroczyły barierę dźwięku, co doprowadziło do odgłosów podobnych do eksplozji. Wcześniej miało jednak zabraknąć ostrzeżenia dla cywilów o takich ćwiczeniach.