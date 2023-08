Zwrot w pogodzie na początku roku szkolnego. Lato nie powiedziało ostatniego słowa

Alan Wysocki

C hoć koniec wakacji wiązał się z serią burz, opadów deszczu, gradobicia oraz upałów, to pogoda na początek roku szkolnego dopisze. We wrzesień wejdziemy z przyjemnym ciepłem, bowiem termometry pokażą wartości znacznie przekraczające 20 stopni Celsjusza.