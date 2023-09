Takiego sondażu długo nie było. Oto sufit poparcia dla PiS i KO, wynik jest wymowny

IBRIS na zlecenie Onetu zapytał Polaków o "sufity wyborcze". Okazuje się, że Donald Tusk ma spore szanse pokonać Jarosława Kaczyńskiego w najbliższych wyborach. Z kolei PiS jest blisko swojego maksimum poparcia. Co jeszcze wynika z danych sondażowych?

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Onetu zapytał Polaków o ich skłonności do głosowania na poszczególne partie polityczne. W badaniu ankietowani mieli określić szanse na oddanie głosu w skali 1-5 ("1", czyli nie ma szans oraz "5", czyli bardzo duże szanse). Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec-lipiec 2023 w ramach projektu "Wyborczy Portret Polaków".

Najnowszy sondaż. "Sufity poparcia" dla poszczególnych partii

Jak wynika z sondażu, nadal największy potencjał wyborczy, bo aż 32,3 proc. ma Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że ankieterzy w badaniu zaznaczyli odpowiedzi "4" i "5".

Odpowiedzi "3" udzieliło 8,3 proc. respondentów. To oznacza, że zasięg Prawa i Sprawiedliwości wynosi 40,5 proc.

31,4 proc. jest gotowych zagłosować na Koalicję Obywatelską. Jednak 17,6 proc. ma neutralny stosunek do ugrupowania Donalda Tuska. Sondaż ujawnił, że "sufit poparcia" wynosi 49 proc.

Lewica mogłaby liczyć na 21 proc. poparcia. Neutralny stosunek ma 20,2 proc. przebadanych, czyli "sufit" lewicy to 41,2 proc.

17,7 proc. respondentów rozważa oddanie głosu na Konfederację. 18,2 proc. ma neutralny stosunek do tego prawicowego ugrupowania. To oznacza, że całkowity zasięg partii wynosi 35,9 proc.

Najmniejszy potencjał ze zbadanych formacji politycznych wyborczy ma Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele i Polska 2050 Szymona Hołowni. Na to ugrupowanie chce zagłosować 15,8 proc. Ich potencjał wyborczy to 35,1 proc.

Poparcie dla PiS na miesiąc przed wyborami

Ostatnie sondaże pokazują, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, nadal Prawo i Sprawiedliwość miałoby przewagę nad Koalicją Obywatelską. Nie oznacza to jednak, że mogłoby liczyć na sejmową większość.

Według ostatniego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS mógłby liczyć na 35,3 proc. poparcia. W porównaniu do badania z połowy sierpnia to wzrost o 0,8 proc. Na drugim miejscu, z poparciem 27,5 proc., byłaby Koalicja Obywatelska. Tu odnotowuje się spadek o 3,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Podział na mandaty

Jak przeliczył prof. Jarosław Flis z UJ, w tej sytuacji Zjednoczona Prawica miałaby 193 mandaty, Koalicji Obywatelskiej przypadłoby 145 mandatów, Konfederacji 44, Trzeciej Drodze 41, Lewicy 36 oraz jeden mandat miałaby Mniejszość Niemiecka.

Prawo i Sprawiedliwość utrzymałoby większość tylko przy koalicji z Konfederacją, jednak ta twierdzi, że nie chce wchodzić w sojusze z PiS po wyborach.