Morawiecki ogłasza nowy projekt PiS, a Tusk wbija szpilkę. Pokazał archiwalne zdjęcie

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło kolejny projekt swojego programu pod nazwą "Przyjazne Osiedle", który w rzeczywistości jest nakazem Unii w sprawie KPO. Przy okazji Donald Tusk postanowił wbić szpilkę Morawieckiemu, który przedstawił wczoraj "konkret" PiS. Lider opozycji pokazał swoje zdjęcie z młodości i wymownie je podpisał.

Tusk znowu wbija szpilkę Morawieckiemu, tym razem w sprawie projektu "Przyjaznego Osiedla" fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Projekt PiS "Przyjazne Osiedle" to tak naprawdę dyrektywa z Unii

Prawo i Sprawiedliwość zaczęło realizować plan codziennej publikacji założeń programowych. Na pierwszy ogień poszedł projekt "Przyjazne Osiedle" zakładający m.in. modernizację budynków z wielkiej płyty. W komunikacie w mediach społecznościowych zabrakło jednak informacji, że to i tak jest wymagane przez Unię Europejską. W filmie wystąpił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiający plan PiS na nową kadencję.

– Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B; i sporo tu zrobiliśmy – mówił premier Morawiecki.

Zapowiedział też, że program obejmie też nowsze windy, odnowioną termoizolację, odrestaurowane parki osiedlowe, a na koniec zapewnił, że "koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi na taśmę samoprzylepną."

Rzekomy "przełom" rządu pozostaje ledwie deklaracją realizacji unijnych wytycznych, ubraną w płaszczyk programu wyborczego. Wytyczne przyjęto w lipcu 2023 roku. Media i użytkownicy Internetu szybko uzupełnili lukę w komunikacji od PiS.

Jak pisał wcześniej portal, INNPoland, konieczność zmiany w prawie wynikła z dyrektywy o efektywności budynków EPBD. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad nową wersją tego dokumentu odbyło się w połowie marca. Ostateczna wersja, po konsultacjach z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską opublikowana została 25 lipca 2023 roku.

Tusk zaczepia Morawieckiego w sprawie nowego projektu PiS

Dzień po ogłoszeniu przez premiera "pomysłu" rządu na nowe przedsięwzięcie, do akcji włączył się nie kto inny, jak Donald Tusk. Lider opozycji nie przegapia żadnej okazji, by dopiec Mateuszowi Morawieckiego, i tak było również tym razem. Tusk zamieścił w mediach społecznościowych zamieścił swoje zdjęcie z młodości, na którym widać, jak bierze udział w pracach budowlanych. Przewodniczący PO podpisem nad fotografią zaczepił premiera, nawiązując jednocześnie do projektu "Przyjaznego Osiedla".

"Co ty Mateusz wiesz o ocieplaniu budynków…" – czytamy nad zdjęciem, na którym widać Tuska podwieszonego na szelkach.

Były i aktualny premier od wielu miesięcy nie szczędzą sobie kąśliwych komentarzy. Jak ostatnio pisaliśmy, na jednym ze spotkań z wyborcami Morawiecki powiedział, że Tusk jest jak lord Farquaad ze "Shreka", a w ubiegłą sobotę w Katowicach porównał go do pytona. Lider opozycji nie pozostał mu dłużny i odpowiedział kolejnego dnia zamieszczając kolejny ironiczny wpis.

"W pojedynku z pytonem życzę bambikowi powodzenia" – skwitował Donald Tusk.