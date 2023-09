Hakiel u Wojewódzkiego wspomniał o dzieciach. "Tydzień u mnie, tydzień u mamy. To trudne"

Podczas swojego gościnnego występu u Kuby Wojewódzkiego, Marcin Hakiel podzielił się z publicznością kilkoma osobistymi refleksjami. Mimo że w pewnych momentach tancerz wydawał się unikać dyskusji na trudne tematy, to jednak zdecydował się wspomnieć o swojej byłej małżonce oraz o swoich dzieciach: Adamie, który ma obecnie 14 lat, i 9-letniej Helenie. Opowiedział także, jak pociechy poradziły sobie z ich rozstaniem.

Hakiel u Wojewódzkiego wspomniał o dzieciach. Mówił o traumie po rozwodzie

Katarzyna Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem konsekwentnie powstrzymuje się od wypowiedzi na temat byłego męża i ich związku. Jest także bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o dzielenie się informacjami związanymi z dziećmi.

Tancerz przybrał inną taktykę. Co jakiś czas regularnie dzieli się swoimi refleksjami związanymi z układaniem życia na nowo. Przez ostatnie miesiące spotykał się nawet z niejaką Dominiką, ale ich związek to już przeszłość.

Pod koniec sierpnia Kuba Wojewódzki napisał felieton, w którym zadrwił z byłego męża Kasi Cichopek. Tekst ukazał się na łamach magazynu "Polityka". "Marcin Hakiel, były małżonek Kasi Cichopek, wyznał swoim fanom, że wynajął prywatnego detektywa, aby zdemaskować niewierność partnerki. Kasia jest znana z gry w tandetnym serialu. On teraz też" – zakpił. Showman postanowił jednak wyciągnąć do Hakiela rękę na zgodę, bo zaprosił go do swojego programu, do pierwszego odcinka nowego sezonu. Tancerz przez większość rozmowy nerwowo się śmiał, odpowiadając bardzo skrótowo na różne pytania.

Finalnie choreograf, naciskany przez dziennikarza, zaczął rozwijać wątek byłej żony. Wojewódzki zasugerował, że w obecnej sytuacji im obydwojgu zależy na spokoju. – Oficjalnie tak, nieoficjalnie nie. W kuluarach moja była małżonka ze swoim obecnym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę wśród przyjaciół i w branży – oznajmił. Hakiel nie omieszkał wspomnieć o dzieciach. Jak radzą sobie z tym, że kursują między domem mamy a taty? – Syn szybciej zrozumiał, bo jest starszy, a z córką czeka nas jeszcze wiele rozmów – wyjaśnił.

– Jak ja podjąłem decyzję, że to już koniec, trzeba to było poukładać, dzieciom zapewnić dwa domy. Mamy naprzemienność. Tydzień u mnie, tydzień u mamy. To jest trudne (...). Praca nigdy się nie kończy, bo rozwód rodziców jest traumą dla dzieci – podkreślił.

Wówczas w rozmowę Wojewódzkiego i Hakiela wtrącił się drugi gość, a właściwie gościni – Caroline Derpienski. – Mi zostały takie "daddy issues", że przez to gustuję w 60-latkach. Pewnie jak twoja córka będzie w moim wieku, będzie miała latynoskiego miliardera – rzuciła Caroline.

Tancerz zrobił wielkie oczy. – Nawet tak nie mów – opowiedział stanowczo Hakiel, który przez całe spotkanie był ewidentnie lekko zakłopotany tym, co mówiła kontrowersyjna celebrytka.

"Próbowałem się spotkać i porozmawiać"

W maju przy okazji komunii córki Hakiel udzielił wywiadu, w którym przyznał, że ich pociechy bardzo przeżyły ich rozstanie.

– Szkoła, psycholodzy szkolni bardzo nam pomagali, korzystaliśmy też z pomocy z zewnątrz. Oni potrzebowali to przegadać. A im bardziej to cichło, tym było prościej – wyjaśnił były mąż prowadzącej "Pytania na śniadanie".

Hakiel wówczas zdementował pogłoski o tym, jakoby spotykał się z obecnym ukochanym Cichopek.

–Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem (Maciejem Kurzajewskim – red.). To jest wyssane z palca. No, chyba że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje" – oznajmił na łamach "Wprost".

W sierpniu podczas sesji Q&A na Instagramie odniósł się do relacji z Kurzajewskim, który uczestniczy w wychowaniu jego syna Adama i córki Heleny. "Czy masz kontakt z M. Kurzajewskim?" – zapytano tancerza. "Nie. W zeszłym roku próbowałem się spotkać i porozmawiać, ale nie było odzewu z drugiej strony" – wyjaśnił.

"Jakie masz relacje z Kasią i Maciejem?" – drążył inny ciekawski internauta. "Z Maciejem żadne. Z Katarzyną tylko odnośnie dzieci" – podsumował krótko.